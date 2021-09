SBT e Mattel trazem para o Brasil o maior evento de carros customizados do mundo

Emissora transmitirá de forma inédita a grande final do concurso global Hot Wheels Legends 2021, no dia 3 de outubro, a partir das 9h

O SBT, em parceria com a Mattel – proprietária de um dos mais fortes portfólios de brinquedos voltados para crianças, colecionadores e para toda a família, estreia no próximo domingo (3), a partir das 9 horas,o Hot Wheels Legends 2021,programa inédito para os fãs de Hot Wheels e famílias que gostam de automobilismo. O concurso integra uma ação mundial da marca e tem como objetivo definir a próxima lenda entre os carros customizados, onde o carro vencedor se tornará um Hot Wheels que será vendido em todo o mundo. O SBT será a primeira emissora de TV aberta a transmitir a grande final que definirá o campeão brasileiro e durante esta transmissão os telespectadores terão a oportunidade de adquirir seus produtos Hot Wheels favoritos na RiHappy.

Com a apresentação de Benjamin Back e participação de Murilo Couto, o time de jurados contempla os influenciadores Edu Koff, Gui Nobre e Kleber Moraes, responsáveis por avaliar a história do carro com a melhor customização, nível de criatividade e inovações, além dos designers da Hot Wheels: Phillip Riehlman e Sonny Fisher, que estarão presentes remotamente e ajudarão a dar ao evento toda a credibilidade necessária.

O concurso foi lançado nos Estados Unidos, em 2018, para comemorar o 50º aniversário da Hot Wheels. Atualmente, já passou pelo México e em outros nove países dos cinco continentes, desembarcando agora no Brasil em um formato online. O vencedor do Hot Wheels Legends Brasil 2021 poderá competir com os carros vencedores do resto do mundo na semifinal que acontece no dia 4 de novembro e, se for o vencedor final, terá a chance de se tornar a próxima lenda da Hot Wheels em uma última disputa no dia 13 de novembro.