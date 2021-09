SBT vence prêmio na área de comunicação

A emissora que completa 40 anos é a segunda maior do país

Nesta semana a emissora do Silvio Santos levou mais um prêmio em reconhecimento ao excelente trabalho prestado ao público. O SBT foi o vencedor na área da comunicação do ‘Top Of Quality Brazil/Edição 2021’.

Entre as últimas novidades do canal, estão: Arena SBT, SBT Sports, Vem pra Cá, Te devo Essa! Brasil, Mestres da Sabotagem e Show do Milhão Picpay



A premiação é realizada por meio de uma parceria entre a Revista eletrônica “Gente & Negócios Vip” e a Cia. Nacional de Eventos & Pesquisas. O prêmio em si foi patenteado pelo I.N.P.I. (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Mesmo com a pandemia, o evento foi feito seguindo todos os protocolos de segurança para evitar o contágio da Covid-19 e homenageou grandes marcas brasileiras, como o SBT.

O SBT é referência em produções infanto-juvenis e programas de auditório proporcionando o bem-estar da família



Completando 40 anos de existência, a emissora mais feliz do Brasil foi selecionada pela qualidade nos serviços e produtos oferecidos, com um índice satisfatório em pesquisa de opinião pública, e levou o grande prêmio da comunicação. O prêmio é um resultado que o público já consegue ver em números, até porque o SBT se consolidou como uma das maiores players de TV aberta e distribuição multiplataforma, com 97% de cobertura nacional, que geram 2,5 bilhões de impactos na TV por mês.

Emissora foi fundada em 1981



Agora, além dos dados, a emissora também ganha destaque e o reconhecimento que merece no prêmio Top Of Quality Brazil, consagrado pela excelência nos meios empresariais.