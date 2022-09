Saúde: Wesley Safadão sofre com hérnia de disco e volta a travar a coluna

Fisioterapeuta Dra. Walkyria Fernandes explica o porquê do cantor não ter uma melhora com a cirurgia e orienta sobre a importância do pós-operatório

Operado há dois meses, o cantor Wesley Safadão teve que adiar um de seus shows por conta de fortes dores na coluna. Ele fez o anúncio em suas redes sociais.



Após a cirurgia para tratar um problema de hérnia de disco, Wesley já havia voltado aos palcos, mas segundo ele, por ter pulado e dançado muito em sua última performance, acabou gerando fortes dores no dia seguinte., fato que o fez voltar ao hospital.

Wesley Safadão trata hérnia de disco



A fisioterapeuta Walkyria Fernandes, especializada em ortopedia e traumatologia desportiva, explica que a cirurgia sem uma boa fisioterapia pós-cirúrgica não é garantia de sucesso. “A operação possibilita o médico a retirar a hérnia de disco naquele nível, mas tratar a mobilidade e fortalecer os músculos é a chave de toda a recuperação. Se isso não é feito com cautela, a recidiva acaba acontecendo”, acrescenta.

Walkyria conta que a recaída é mais comum do que as pessoas pensam. Se no pós-operatório o reequilíbrio do corpo não é levado em consideração e as orientações do médico não são seguidas à risca, o paciente volta a ter fortes dores.

Fisioterapeuta Walkyria Fernandes



“O problema é que quando o paciente está com dor, ele aceita qualquer tratamento. Quando a dor cessa, a pessoa pensa que a coluna já está normal, mas às vezes ela ainda está muito fraca. E começam as contraturas musculares, que é uma forma do corpo dar sinal de que algo não está indo bem, por isso as fortes dores”, comenta a especialista, que também é idealizadora do método Raciocínio Clínico Avançado – RCA 360. Segundo Walkyria, a intensidade dos shows pode ter sobrecarregado a coluna do cantor, que talvez não estivesse tão fortalecida.

Entenda o que é a hérnia de disco:

Segundo a fisioterapeuta, nosso corpo tem discos intervertebrais, localizados entre as vértebras, constituídos por um tecido cartilaginoso. Eles têm como função principal de amortecer o movimento. “Esse disco é composto por anéis fibrosos, que envolvem o núcleo pulposo, a parte de dentro, que é mole; igualzinho aquele antigo chiclete Bubbaloo. Quando há a ruptura do anel fibroso, o núcleo pulposo vaza, aí damos o nome de hérnia de disco extrusa”, acrescenta Walkyria.

A especialista explica ainda que os discos intervertebrais são formados por 80% de água e quando eles vão perdendo essa água, vai desidratando. Esse processo de degeneração, evolui até formar uma protrusão. “É como se eu pegasse o Babbaloo — que seria o disco intervertebral, e desse uma esmagada nele. No caso do Wesley Safadão, ele tinha uma protrusão discal e isso foi piorando ao longo do tempo, até que desenvolveu a hérnia de disco extrusa, e teve que ser operado”, esclarece.