SAÚDE: Saiba a importância de uma rotina de monitoramento para diagnóstico e tratamento do AVC

Neste sábado, (29) é o Dia Mundial do AVC, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre hábitos saudáveis na rotina, acompanhamento médico e monitoramento constante para controlar ou, até mesmo, diagnosticar precocemente a doença.

Ricardo Scaroni, diretor de Operações Comerciais da MedLevensohn

Em 2022, o acidente vascular cerebral (AVC) voltou a ser a causa de mortes mais comum no Brasil, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Neurologia. Só nos primeiros quatro meses do ano, foram registradas 32.127 mortes por AVC e 32.093 por infarto, segundo informações do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil.

Do total de casos, 90% deles poderiam ser evitados com a prevenção: consultas médicas anuais, alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos, controle e monitoramento de doenças preexistentes, além de evitar hábitos prejudiciais à saúde, como consumo de álcool e tabaco.

Para quem convive com problemas como a hipertensão, diabetes e/ou outras doenças crônicas, o constante monitoramento é fundamental para melhorar a qualidade de vida e evitar consequências graves repentinas. Segundo Ricardo Scaroni, diretor de Operações Comerciais da MedLevensohn, o mercado disponibiliza equipamentos de ponta, que ajudam na prevenção da doença.

“Já existem soluções com tecnologia inovadora, como dispositivos de verificação de pressão arterial (PA) e fibrilação atrial (FA), que auxiliam tanto os profissionais de saúde, quanto os pacientes em casa. O acompanhamento frequente é o grande diferencial em uma emergência, pois até mesmo o paciente consegue perceber alguma mudança mais drástica e buscar atendimento em uma unidade de saúde”, destaca Ricardo.

Dia 29 de novembro, dia de Combate ao AVC

O executivo também reforça o impacto positivo dos testes rápidos, que funcionam como marcadores bioquímicos utilizados para confirmar um infarto em até dez minutos: “Os exames rápidos são muito importantes, principalmente, em momentos de emergência. Resultados rápidos e assertivos podem salvar vidas! Todo o setor de saúde precisa conhecer o que há de mais inovador e eficaz no mercado”, finaliza.