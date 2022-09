Saúde pública: quedas de idosos custaram mais de dois bilhões de reais ao SUS, Michel Maggi, especialista no assunto, fala sobre prevenção

Os dados são referentes ao período de 2020 a 2022 e trazem alerta importante para o Sistema Único de Saúde do Brasil

Queda é sinônimo de transtorno em qualquer idade, mas quando falamos em quedas de idosos, as consequências são ainda maiores. Quando não são, infelizmente, fatais, os idosos que sofrem quedas demandam cuidados hospitalares que exigem maior tempo para uma boa recuperação. De 2020 até agora foram mais de 1,7 milhões de Autorizações Internas Hospitalares (AIHs) com fatores relacionados dietamente a ocorrência de quedas.

Michel Maggi, especialista no assunto, fala sobre Programa de Prevenção de Quedas

A estimativa é que com essas internações tenham sido gastos R$2.315.395.702,75. O número é assustador, mas mais assustador ainda é saber que a maioria dessas quedas poderiam ter sido evitadas. É por isso que Michel Maggi, fisioterapeuta há mais de 20 anos e fundador do Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto, criou o Programa de Prevenção de Quedas (PPQ).

O Programa de Prevenção de Quedas (PPQ) visa justamente diminuir a incidência desses casos e proporcionar mais segurança e qualidade de vida para os idosos. Para isso, o Centro adotou uma proposta multiprofissional, que além de fisioterapia, conta com apoio de farmacêuticos e enfermeiros.

Mais de dois bilhões aos cofres públicos: esse é o gasto que poderia ser evitado com investimento em prevenção de quedas

O especialista Michel Maggi, explica que o programa vê o idoso por completo em todas as suas necessidades diárias, por isso a avaliação é minuciosa com os detalhes. “Além de avaliar o paciente em si, nós vamos até a casa dele para analisar todos os detalhes possíveis que envolvam sua rotina: fios soltos pela casa, tapetes e até o tipo de sapato que ele utiliza dentro do ambiente de convívio”, relata.

Idosos com qualidade de vida: a queda não só é onerosa aos cofres públicos como traz muito desgaste e sofrimento para a população idosa

O Programa de Prevenção de Quedas é um trabalho de acompanhamento por doze meses e novo no Brasil. O PPQ segue as orientações do relatório global de prevenção de quedas instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e já conta com mais de 21.000 sessões realizadas.