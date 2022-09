SAÚDE: Cirurgia inédita no Brasil para tratar escoliose é realizada com sistema automático de crescimento que evita novos procedimentos

Dispositivo possibilita correção da coluna por meio do crescimento natural da criança e fisioterapia; método convencional exige novas cirurgias, em média, a cada nove meses

A primeira cirurgia para correção de escoliose de início precoce com a utilização de um sistema automático de crescimento, inédito no Brasil, foi realizada pelo Hospital Ortopédico da AACD, esta semana.

Este novo procedimento evita novas intervenções cirúrgicas, já que a versão convencional desse mesmo método exige que, em média a cada nove meses, a criança volte ao centro cirúrgico para que seja realizado o alongamento da coluna.

Hospital Ortopédico da AACD

O aprimoramento tecnológico se dá sobre a técnica bipolar menos invasiva, realizada há cerca de dois anos no Hospital Ortopédico da AACD. Esse método foi desenvolvido pelo médico francês Lotfi Miladi, que participou dessa primeira intervenção realizada no Brasil com o novo dispositivo, chamado Nemost e fabricado por apenas duas empresas no mundo.

A cirurgia foi realizada em parceria com Alexander Rossato, médico especialista em coluna do Centro de Excelência em Escoliose do Hospital Ortopédico da AACD.

A nova tecnologia é um recurso de alongamento automático que acompanha o crescimento natural da criança. Essa modalidade de intervenção é indicada para crianças de até 10 anos e baixo peso (até 18 kg), perfil que inclui pacientes com deficiência física, como paralisia cerebral, por exemplo, e que não poderiam ser submetidas ao procedimento mais tradicional oferecido no mercado, a artrodese.

Médico francês Lotfi Miladi

“Além da técnica bipolar menos invasiva, existe a artrodese, pela qual a estrutura implantada na coluna da criança se conecta a diversas vértebras. Neste novo método a fixação é feita em dois polos, um na região torácica e outro na bacia. A correção é auxiliada por fisioterapia. Evitar a recorrência de cirurgias colabora para a qualidade de vida da criança, sem falar no custo-benefício”, afirma Rossato.

Foram necessários 11 anos de pesquisa para desenvolver a técnica bipolar menos invasiva, de acordo com o médico Lotfi Miladi. A versão desse método com a tecnologia Nemost tem sido usada no mundo há cerca de cinco anos. Na visão dele, os resultados no Brasil devem acompanhar o que foi percebido no mundo.

Hospital Ortopédico da AACD realiza inédita cirurgia de escoliose no Brasil

“O Nemost começou a ser utilizado em cirurgias com crianças francesas e, na medida em que a pesquisa foi avançando e os resultados foram comprovando a eficácia do equipamento, esta inovação foi compartilhada com equipes médicas na Holanda, Austrália, norte da África, e, agora, no Brasil.”, afirma Miladi.

Existem mais de 6 milhões de brasileiros diagnosticados com escoliose, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No mundo, essa condição atinge algo em torno de 2% a 4% da população. Somente no ano de 2021, 7% das 6.719 cirurgias realizadas no Hospital Ortopédico da AACD foram de escoliose, sendo 68% em adultos e 32% em crianças. Até meados de agosto de 2022, 318 cirurgias desse tipo já haviam sido realizadas.