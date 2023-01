SAÚDE: Banco de Sangue de Brasília convoca doadores em caráter de urgência para repor estoque baixo

O GSH Banco de Sangue de Brasília faz um apelo à população para que se sensibilize sobre essa causa pela vida e doe sangue

Neste mês de janeiro, O GSH Banco de Sangue de Brasília vem recebendo apenas cerca de 40 doações por dia, quando o ideal são 80 coletas diárias, para que se possa atender com equilíbrio às demandas dos hospitais.

Segundo a instituição, essa situação se agravou em razão das férias escolares, período em que há uma queda acentuada nas doações em todos os Bancos de Sangue do país, pois as famílias viajam e as pessoas se esquecem de doar sangue. Somado a esse fato, as fortes chuvas da estação também estão impactando na queda das doações.



Atualmente, no GSH Banco de Sangue de Brasília os estoques sanguíneos estão 50% abaixo do ideal, sendo que os tipos O-, O+ e A- são os que mais estão em falta. Para muitas pessoas que estão enfermas, os componentes sanguíneos são a única esperança de vida, um em cada dez pacientes internados necessitam de transfusões. Por isso, as doações de sangue têm que ser constantes e em um ritmo que atenda a essas necessidades.

“Em janeiro, ao mesmo tempo em que as doações caem, as demandas por transfusões aumentam em função das cirurgias dos pacientes que já estão em tratamento e também dos atendimentos emergenciais decorrentes de acidentes em estradas. Por isso, fazemos um alerta para que a população se sensibilize e doe sangue”, ressalta Ana Luiza Araújo, líder regional de captação do Banco de Sangue de Brasília, lembrando que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.

O GSH Banco de Sangue de Brasília atende aos doadores de segunda a sábado, das 7h às 18h, na SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star). A partir de 1º. de fevereiro, o atendimento passa a ser das 7h às 12h30, de segunda a sábado.



Para doar, basta comparecer à unidade, ou agendar previamente pelos telefones (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648, observando os requisitos abaixo.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 7 dias;

Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

Não ter diabetes em uso de insulina;

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Critérios específicos para o Coronavírus:

Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid, deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;

Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.

Serviço:

GSH Banco de Sangue de Brasília

Endereço: SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star)

Telefones: (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648

Atendimento: de segunda a sábado, das 7h às 18h

Estacionamento gratuito para doadores no local.