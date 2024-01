Sato Cinema celebra 115 anos da imigração japonesa, em São Paulo, com estreia de Godzilla Minus One

No coração do bairro da Liberdade, desde 16 de julho de 2023, o SATO CINEMA se tornou o epicentro cultural para os amantes do audiovisual asiático. Em parceria com o Bunkyo – Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, o cinema, localizado no andar térreo do museu, foi inaugurado em grande estilo, marcando também o 115º aniversário da imigração japonesa no país.

A grande atração do mês de janeiro de 2024 é o fenômeno global “Godzilla Minus One”, dirigido por Takashi Yamazaki. Em comemoração aos 70 anos do icônico monstro Godzilla, o filme promete uma experiência única para os espectadores do Sato Cinema. As exibições estão agendadas para os dias 07/01 (domingo) e 28/01 (domingo), trazendo uma aventura inédita e marcando o retorno da marca Godzilla à Toho, produtora japonesa que lançou o primeiro filme em 1954.

O filme, pré-selecionado para o Oscar 2024 na categoria de Melhores Efeitos Visuais, não apenas cativou o público, mas também recebeu elogios da crítica especializada. Com uma narrativa envolvente, “Godzilla Minus One” transporta os espectadores ao Japão pós-segunda guerra mundial, explorando um cenário de ruínas e desafios. O filme, com 125 minutos de duração, é um marco na franquia, destacando-se como o mais longo desde “Final Wars” (2004).

Críticos renomados como Roberto Sadovski, Matheus Mans, Fabio Figueira, Vinicius Requena e Janda Montenegro elogiaram a produção, ressaltando a habilidade do Japão em honrar seus monstros e o impacto social e histórico proporcionado pela obra.