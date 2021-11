Conheça os eventos gratuitos nos shoppings de São Paulo

Shoppings Centers promove ações gratuitas em São Paulo para chegada do Natal; conheça e coloque em seu roteiro

Os eventos dos shopping centers de São Paulo são um show à parte com muita diversão, alegria, luzes e cores. Então, se você ainda não planejou seu roteiro de fim de ano com a criançada, podemos te ajudar.

Os empreendimentos do grupo Gazit Brasil em São Paulo: Mais Shopping e Morumbi Town Shopping (Zona Sul), Shopping Light, no centro da capital, Top Center Shopping, na Avenida Paulista, além do Internacional Shopping, da cidade de Guarulhos, na Região Metropolitana. Estão promovendo ações gratuitas até o natal.

Começamos pelo “Mais Shopping” que chega com uma decoração voltada para magia e guloseimas. O Papai Noel inaugura a decoração, que tem como tema “Doce Natal”, com enfeites de confeitos, para encantar as crianças e os adultos. Também haverá o Jogo Kinect com o tema no 1º Piso, próximo à Loja Le Biscuit; e no 2º Piso um cenário instagramável, com pirulitos e bengalas de açúcar, um espaço ideal para garantir fotos criativas para as redes sociais. Já na área externa do Shopping, haverá strobos (lâmpadas que emitem uma luz, com piscas intermitentemente, produzindo um efeito de câmera-lenta e efeito flash), iluminando as fachadas da Amador Bueno e da Padre José Maria, dando o tom para o clima natalino.





O “Morumbi Town Shopping” terá a decoração voltada ao lado afetivo e familiar do Natal, que representam a fraternidade e a união que a data representa. A principal interação é a Árvore de Natal de led formada ludicamente com as palavras: LUZ, AMOR, SAÚDE E ALEGRIA, na fachada do shopping. Na parte interna, as caixas de presente mudam de cor, conforme escolha dos clientes em um totem interativo.

O “Shopping Light” tem como tema “Acredite!”, para o futuro das pessoas, palavras de inspiração, como paz, alegria e esperança, estão em torno do empreendimento. Na praça principal, a cenografia será composta por quatro interações, além da decoração contemplativa para os clientes registrarem esse momento. Nas extremidades da praça há a principal ativação, brincadeira do Papai Noel com Kinect, em que os clientes podem acender a palavra “Acredite” da árvore, com o uso da tecnologia e participar da decoração de Natal. Por fim, há um balanço acessível em formato de caixa de presente na cor dourada, para crianças de até 12 anos se divertirem no espaço.





No “Top Center” terá um cenário para fotos e vídeos no piso paulista para que as pessoas registrem seus momentos com a família. Também contará com um trono pet, para todos os pets fazerem parte da foto em família.

Já o “Internacional Shopping” quer resgatar o espírito natalino, com muita emoção e interatividade. Toda programação inicia às 17h neste sábado (20), em uma concentração no Parque Bosque Maia, em que o cortejo natalino “Carreata de Natal” começa, num percurso de 40 minutos, pela Avenida Paulo Faccini, em Guarulhos. Às 18h30, ao escurecer, chega o Papai Noel com a Noelete para início ao cortejo, dando boas-vindas ao Natal e convidando a todos para assistirem ao espetáculo de Natal no Inter e apresentação do coral. Na sequência, todos podem contemplar a apresentação do Coral com 12 vozes, que complementa a projeção.

