São Paulo Oktoberfest começa na próxima quinta-feira, 25, na inédita Vila Alemã no Brooklin

A 4ª edição do festival vai trazer novidades na gastronomia, cervejaria, experiências como, bar nas alturas, shows inéditos no festival, desconto especial para uso de traje típico e muito mais

A quarta edição da São Paulo Oktoberfest, de 25 de novembro a 12 de dezembro (quinta-feira a domingo) vai reunir cerca de 70 mil pessoas na inédita Vila Alemã, no Brooklin, um local de 22 mil metros quadrados, formado por Biertent, um espaço premium, arejado com o palco principal onde o público vai curtir diversas atrações, shows musicais nacionais e de bandas típicas e provar mais de 60 opções gastronômicas, sendo 25 pratos germânicos preparados pelo renomado chef Werner Rotzinger.

No Biegarten, ampla área externa, acontecerão shows musicais, interações, experiências, estandes de expositores, cervejarias artesanais, opções de gastronomia, brinquedões para a criançada em um cenário de uma original vila germânica no coração da capital paulista, na Avenida Chucri Zaidan.

“A Vila Alemã é a realização de um sonho, ela foi idealizada com carinho para proporcionar a melhor experiência ao público, o local escolhido no Brooklin é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo e que reúne a maior quantidade de descendentes da comunidade alemã no Estado. O novo espaço é o início de um projeto ainda maior para os próximos anos, que deverá marcar a celebração de 200 anos da imigração alemã, em 2024”, explica Walter Cavalheiro, fundador e organizador da São Paulo Oktoberfest”.

Crédito da imagem: Felipe Panfili No Biegarten, ampla área externa, acontecerão shows musicais, interações, experiências, estandes de expositores, cervejarias artesanais, opções de gastronomia, brinquedões para a criançada em um cenário de uma original vila germânica no coração da capital paulista, na Avenida Chucri Zaidan

Novidades

Pela primeira vez no maior festival alemão de São Paulo, o chope oficial será Spaten, da Ambev, em uma edição limitada. A Spaten, marca de 1397, é uma das primeiras cervejas puro malte do mundo e criadora do estilo Munich Helles. Nascida em Munique, na Alemanha, tem uma forte presença na Oktoberfest de Munique, há mais de 200 anos: a sangria do barril de Spaten é o marco da abertura oficial do evento, o que traz ainda mais originalidade para a São Paulo Oktoberfest.

A experiência cervejeira da São Paulo Oktoberfest vai contar ainda com mais uma novidade saborosa. Diretamente da cidade mais alemã do Brasil, Pomerode, o chope Schornstein vai prestigiar o público deste ano com a apresentação do chope Schornstein OktoberfestBier Edição 2021. Com receita inspirada em um dos estilos mais tradicionais da Oktoberfest alemã, é puro malte com os sabores e aromas do malte enaltecidos, remetendo a notas de pão e de sua casca, leve tostado, amargor pronunciado, final seco e com teor alcoólico de 5,3%.

O Bar nas Alturas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as novidades da Vila Alemã, será montado o “Bar nas Alturas”. Uma estrutura com mesas e cadeiras com capacidade para 16 pessoas que pode ser elevada até 60 metros de altura por um guindaste, possibilitando ampla visão da região além de degustar um jantar inusitado nas alturas.

Entre as novidades da Vila Alemã, será montado o “Bar nas Alturas”

“A São Paulo Oktoberfest marca neste ano a retomada dos grandes eventos de entretenimento da capital. Vamos proporcionar uma diversão segura e de qualidade para toda a família e ao mesmo tempo voltar a celebrar a alegria e a amizade entre a comunidade alemã e brasileira, seguindo todos os protocolos sanitários”, comenta Walter Cavalheiro Filho, fundador da São Paulo Oktoberfest. “Além de ser um evento seguro, nesse momento ele também precisa parecer seguro e por isso vamos investir na comunicação dessa segurança com os nossos públicos”, complementa Cavalheiro.

A realização do festival alemão neste ano, em um período posterior ao tradicional – em outubro – buscou acompanhar a evolução da vacinação no Estado e no Brasil, e garantir assim maior segurança e diversão para os visitantes.

A realização do festival alemão neste ano, em um período posterior ao tradicional – em outubro – buscou acompanhar a evolução da vacinação no Estado e no Brasil, e garantir assim maior segurança e diversão para os visitantes

O evento vai criar neste ano mais de 1.500 empregos diretos e indiretos, oportunidades para mais de 200 micro e pequenas empresas, 2.200 profissionais de áreas técnicas, 400 profissionais da área de gastronomia e cerca de 500 de segurança e limpeza. A última edição do evento, em 2019, gerou para a economia da cidade mais de R$ 40 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A realização deste alegre e grandioso evento só se tornou possível com o empenho dos organizadores, equipe, parceiros e patrocinadores que não mediram esforços para garantir a sua realização. Além da Spaten e da Schornstein, a São Paulo Oktoberfest terá como patrocinadoras a Aurora, Cepêra, Movida e Grupo Vamos.