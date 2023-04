Sandra Annenberg elogia Fátima Bernardes no Domingão com Huck: “As pessoas amam a Fátima porque ela é exatamente como ela é aqui”

As apresentadoras Fátima Bernardes e Sandra Annenberg participaram do programa como júri artístico do quadro Dança dos Famosos e apresentam o ‘Jornal do Dança’, uma brincadeira em homenagem às jornalistas

Sandra Annenberg havia dado alguns spoilers de como seria o programa, em uma publicação em seu Instagram: “Este @domingao promete… muita diversão, arte e emoção! @lucianohuck obrigada pelo convite, adorei participar do Dança dos Famosos como jurada ao lado da minha querida amiga @fatimabernardes e com o jurado super especializado. Amei o carinho da sua equipe e da plateia. Me emocionei demais com as homenagens. Valeu ! E espero q todos se divirtam como eu me diverti. Um rápido spoiler: Fazia tempo q eu não ria tanto!!!”, escreveu.

“Que reencontro delicioso: com minha parceira de #fantastico e de muitas outras aventuras @sandra.annenberg.real e com o amigo @lucianohuck. Seremos juradas de um quadro que eu amo: o #dancadosfamosos. E a gente ainda recebeu muitas homenagens lindas. Não perca”, comentou Fátima em seu Instagram.

As jornalistas se referem a uma brincadeira sugerida por Luciano Huck, na qual apresentaram juntas o ‘Jornal do Dança’, elaborado pela produção do programa, com as principais manchetes da atração, de maneira bem divertida e irreverente.



Ao longo da conversa, Sandra abriu o coração e teceu elogios à amiga e colega de profissão: “quando eu cheguei à Globo em 91, ela já estava aqui e ela já era uma referência para mim. E quando eu fui trabalhar com ela, ela era tudo aquilo que eu via, e muito mais. A Fátima ela é uma unanimidade nos bastidores, nas redações. As pessoas amam a Fátima porque ela é exatamente como ela é aqui! Ela é uma pessoa generosa, ela é uma mulher que eu sempre me inspirei nela, então, eu tenho uma felicidade de dizer: ela é minha amiga”.