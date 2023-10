Salvador sedia o primeiro fórum de Economia Circular do Brasil

Até o dia 27 de outubro, evento promove chamamento para cases, negócios, projetos, startups e empresas do Nordeste conectados à pauta da Economia Circular

O “Fórum Nordeste de Economia Circular,” que acontece nos dias 23, 24 e 25 de novembro, em Salvador, Bahia é um evento, que conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia e é realizado pelo Instituto IDI. Este é o primeiro fórum de Economia Circular do Brasil.

Centro Histórico de Salvador será palco do 1º fórum de Economia Circular do Brasil

O FNEC tem como objetivo principal mobilizar diversos atores, incluindo governos, empresas, ONGs e a sociedade civil, para debater e implementar ações que visam proteger a saúde do planeta Terra e promover avanços em questões humanitárias. A iniciativa foi prontamente apoiada pelo governador Jerônimo Rodrigues, que destacou a importância da Bahia na liderança em energias renováveis e na produção de energia eólica.

O evento contará com uma programação aberta e gratuita que inclui encontros, painéis, intervenções artísticas, oficinas e muito mais. Serão discutidos os princípios básicos da Economia Circular e Colaborativa, com foco na implementação desses conceitos em organizações e territórios. O FNEC nasce com a proposta de ser um encontro anual para promover espaços de discussão capazes de contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

As atividades acontecem em locais históricos e culturais de Salvador, como o Museu de Arte da Bahia e o Museu de Arte Contemporânea (foto).

Três blocos de ativações estão planejados, com atividades acontecendo em locais históricos e culturais de Salvador, como o Museu de Arte da Bahia e o Museu de Arte Contemporânea. O ponto alto do fórum será a reunião de gestores, líderes políticos, empresas com cases de sucesso em práticas ESG e profissionais do cenário da Criatividade, Inovação e Circularidade.

Além disso, o FNEC lançou o “Chamamento FNEC” para mapear cases, negócios, projetos, startups e empresas relacionados à Economia Circular na região nordeste do Brasil. O resultado será divulgado em 6 de novembro, e algumas iniciativas selecionadas terão a oportunidade de participar da programação do evento.

Em resumo, o Fórum Nordeste de Economia Circular promete ser um evento transformador que colocará Salvador como o centro das discussões sobre Economia Circular no Brasil. A iniciativa visa criar ações concretas para promover um futuro mais regenerativo, criativo, inovador e equânime, alinhado com os desafios globais de sustentabilidade.