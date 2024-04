Saint Laurent inaugura nova loja em Toronto com conceito de design de Anthony Vaccarello

A Saint Laurent inaugurou uma nova loja em Toronto com conceito de design inovador de Anthony Vaccarello. O novo espaço reflete a mais recente interpretação da marca sobre luxo moderno.

No interior da loja são utilizados vários



Ao mesmo tempo crua e refinada, a fachada apresenta paredes de concreto cotelê inspiradas na arquitetura dos anos 1970. A loja é decorada com móveis únicos, incluindo duas esculturas do artista canadense David Armstrong Six e uma cadeira Rie & Yiouri Augousti, além de um sofá Carlo Scarpa, um par de poltronas Carl Gustaf Hiort Af Ornas e mesas laterais Osvaldo Borsani.

Cadeira Rie & Yiouri Augousti é um dos destaques da decoração

Créditos: Divulgação



No interior são utilizados vários mármores como o giallo siena e cipolino para nichos, aranha marrom para os bancos, além de preto mármore aranha cósmico e dourado para mesas.



As características exclusivas encontradas no espaço incluem balcões de vidro fumê, mármore e vitrines de vidro, acabamentos em espelho preto, prateleiras flutuantes e colunas de concreto, além de cortinas e tapetes de feltro de lã, adicionando um toque suave ao espaço.



A nova loja conta com a oferta completa da Saint Laurent disponível, incluindo coleções feminina e masculina, bolsas, sapatos e acessórios.