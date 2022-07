Saiba tudo sobre um dos procedimentos estéticos mais procurados no Brasil: Lipoenxertia

A técnica cirúrgica utiliza gordura do próprio corpo para preencher, definir ou aumentar determinada região. Glúteos é a região mais escolhida

Segundo dados recentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o Brasil é líder mundial no ranking de procedimentos estéticos, com aproximadamente 1,5 milhões de cirurgias por ano. Entre os procedimentos mais realizados, está a lipoenxertia, ou enxerto de gordura. O procedimento cirúrgico utiliza adiposidades de áreas do corpo para preencher, definir ou dar volume em áreas como glúteos, coxas, lábios, entre outras.

Segundo dados recentes da SBCP, Brasil é líder mundial no ranking de procedimentos estéticos

Uma das técnicas para a retirada adequada dessa gordura é a lipofracionada, método menos invasivo, capaz de eliminar 100% da gordura localizada. O precursor do método no país, o cirurgião plástico Victor Cutait, explica que a técnica lipofracionada permite recuperação mais rápida e realiza a eliminação da gordura segmentando o procedimento em diferentes sessões para cada parte do corpo.

Após ser removida, a gordura passa por etapas de tratamento e é preparada. “Feito isso, temos somente a gordura viva que precisa de uma área bem vascularizada para receber e acomodar bem essas células”, explica o profissional.

Segundo Dr. Victor, as principais indicações são nos glúteos, seios e face

O enxerto de gordura é indicado para pessoas insatisfeitas com determinada região do corpo e em busca de acentuar e destacar traços e músculos. Além disso, pode promover a reestruturação de uma parte atrofiada ou desgastada, tratamento e prevenção do envelhecimento cutâneo ou deformidades congênitas.

Segundo Dr. Victor, as principais indicações são nos glúteos, seios e face. Nos glúteos, a técnica promete aumentar o tamanho das nádegas, corrigir assimetrias ou tratar celulite pontual. Nas mamas, o procedimento proporciona um aspecto de volume mais natural, utilizado ainda para corrigir pequenas assimetrias e suavizar imperfeições. Também é indicado para a reconstrução da mama após processo de retirada para tratamentos de câncer.

Precursor do método no país, Victor Cutait explica que a técnica lipofracionada permite recuperação mais rápida

Já no rosto, a técnica é queridinha por trazer um aspecto mais uniforme e ainda rejuvenescer. É utilizado para preencher depressões faciais causadas tanto por acidentes como pelo envelhecimento, em regiões como olheiras, rugas, linhas e marcas de expressão. Pode ainda ser utilizada para restaurar ou dar volume às bochechas. Também pode ser enxertado nas coxas, para maior definição e volume.

“Os procedimentos são realizados sob anestesia local com ou sem sedação, sendo necessária hospitalização, ainda que breve, para acompanhamento de recuperação”, destaca o profissional. A recuperação é rápida e os sintomas como inchaço, hematomas, pequenas dores e desconforto, geralmente desaparecem ao final de 15 dias. “Ainda assim, é recomendado repousar e evitar fazer grandes esforços no primeiro mês de recuperação”, conclui o médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brazilian Butt Lift ou BBL é uma técnica bastante popular nos Estados Unidos. O procedimento enxerta gordura na região dos glúteos, proporcionando maior volume, formato e definição.

Embora se trate de um método comum em outros países, um grupo de médicos da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS) divulgou um alerta sobre os riscos do BBL. A região das nádegas é composta por vasos sanguíneos que, se aplicado no lugar errado, a gordura pode causar obstrução de uma artéria.

Para diminuir os riscos, o ideal é optar por profissionais especialistas em cirurgias plásticas e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Além disso, é importante manter uma boa relação entre médico e paciente.