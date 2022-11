Saiba se conexão entre mente e corpo pode evitar lesões

O médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho explica cada caso

De acordo com o médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho, quando um atleta está em um nível muito alto de foco de com mente e corpo conectados, até certas lesões podem ser evitadas.

O médico não generaliza, afinal, o futebol é um esporte de alto impacto, o que facilita para que as lesões aconteçam. No entanto, segundo o Dr Luiz Felipe, existem técnicas de foco e controle total entre corpo e mente, que acabam evitando que lesões aconteçam.

Especialista esclarece que algumas lesões não têm tanta gravidade, enquanto outras geram grande preocupação

“Os jogadores precisam trabalhar para preparar o corpo como um todo. É preciso alongamento, aquecimento, tratamento ortopédico e desenvolvimento de ações de cuidado com a mente e com o foco”, disse.

Lesões no futebol

O especialista explicou que entre os tipos mais comuns de lesões no futebol estão os estiramentos, as contusões e as entorses. Boa parte delas tem origem traumática e o restante ocorre a partir de faltas ocorridas durante o jogo.

Algumas lesões não têm tanta gravidade, outras, no entanto, geram grande preocupação. É o caso das lesões na cabeça que podem ter efeito direto na coluna cervical.

Por isso, o especialista afirmou que é necessário acompanhamento médico para evitar e tratar lesões do sistema osteomuscular, que podem acabar interferindo na saúde e no rendimento em campo.

“Além das lesões simples como entorses, os jogadores estão sujeitos a sofrerem lesões bem mais graves. O tratamento de cada tipo de lesão acontece de forma diferente, somente com fisioterapia e fortalecimento e até com a necessidade de procedimentos com célula tronco para acelerar e melhorar a qualidade da cicatrização cirurgia”, finalizou.