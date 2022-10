Saiba quem é Valentina Diniz, a revelação da dramaturgia brasileira

Atriz mirim é apontada como futura estrela das telenovelas

As próximas telenovelas brasileiras, mesmo que ainda não tenham enredo definido, já encontraram a sua protagonista. Isso porque, conforme se comenta nos bastidores das emissoras, uma menina de apenas 8 anos, que vem se destacando em trabalhos menores, tem tudo para ser a próxima estrela das produções nacionais.

A atriz mirim em questão é Valentina Diniz. No currículo, apesar da pouca idade, a prodígio da atuação tem comerciais de TV, sessões de fotografia, peças de teatro e musicais – sim, além do talento para interpretação, ela também canta e dança.

Atualmente, Valentina tem participado mais de campanhas publicitárias e peças infantis. Recentemente, ela encenou uma versão teatral do filme “Footloose”, na qual também cantou e dançou.

Dividindo-se entre escola e atividades de formação teatral, a menina tem uma rotina puxada. O objetivo é chegar à televisão.

“Meu sonho é trabalhar na TV”, afirma Valentina. “Quero fazer novelas de todos os tipos”, acrescenta.

Desde mais nova, os pais já viam na menina a inclinação para a atuação. “A Valentina sempre foi muito extrovertida e espontânea. Percebemos que ela gostava de imitar personagens de novelas e filmes infantis – e fazia de um jeito muito convincente”, conta a mãe, Reginalda Almeida.

A menina é fã declarada de Larissa Manoela, com quem espera contracenar um dia. “É minha atriz favorita”, pontua.

Na família, o talento para a dramaturgia, contudo, não parece ser exclusivo de Valentina. Ela é a irmã mais nova de Victória Diniz, atriz que interpretou Bibi na novela infantil “Carrossel”.

De todo modo, espera-se que a artista mirim esteja logo, logo em uma produção televisiva. Há alguns meses, ela participou de testes para estrelar futuros projetos no SBT. “Espero que as pessoas me vejam na TV um dia”, diz Valentina.