Saiba como foi a estreia da Taça das Favelas Brasília 2022

Primeiro fim de semana do torneio foi marcado com jogos da 1ª fase

No último final de semana aconteceu o congresso técnico e a abertura do campeonato Taça das Favelas Brasília 2022, respectivamente no sábado e no domingo. O evento ficou marcado por grandes goleadas na categoria feminina e disputa acirrada entre os times masculinos.

Clayton Sousa (jornalista e mestre de cerimônia do congresso técnico), Lúcio (ex-zagueiro da Seleção Brasileira), Bruno Kesseler (presidente da Cufa-DF) [Crédito: Claudio Reis]

O congresso técnico foi realizado no Teatro Paulo Gracindo, no Sesc Gama. Já o domingo, dia da abertura oficial do torneio, teve nove partidas da 1ª fase, sendo quatro femininas e cinco masculinas. A 1ª fase, vale destacar, já funciona em caráter eliminatório, com sistema de ida e volta, ou seja, dois times adversários se enfrentam duas vezes. Os jogos foram realizados no campo sintético da quadra 38 do Guará 2, onde as partidas serão realizadas até a semifinal.

A edição deste ano do campeonato conta com a participação de 48 times na disputa, 32 masculinos e 16 femininos, cada um representando um bairro ou região administrativa de regiões periféricas do DF e entorno.

Jogador do time Samambaia Norte, categoria masculina [Crédito: Claudio Reis]

O destaque da primeira rodada vai para o Recanto das Emas, que derrotou a Estrutural por 5 x 0. O Varjão marcou 4 gols contra 0 do Guará, enquanto o time de Ceilândia Norte fez 3 x 0 contra o Sol Nascente. O jogo de ida de Ceilândia Sul e Samambaia, por sua vez, teve placar de 3 x 1, respectivamente.

Jogo entre os times Recanto das Emas (uniforme vermelho e azul) e Varjão (uniforme preto), da categoria masculina [Crédito: Claudio Reis]

Os resultados foram mais apertados entre os jogos de ida da categoria masculina, com exceção do time de Samambaia Norte, que pontuou 5 gols contra 1 do time Vila Cauhy. A partida entre Guará e Pôr do Sol ficou em 3 x 2, enquanto o placar de Candangolândia contra o Incra foi de 2 x 3. Riacho Fundo 1 venceu o Sol Nascente por 1 x 0, enquanto Recanto das Emas e Varjão empataram com 1 x 1.

Time do Sol Nascente, da categoria feminina [Crédito: Claudio Reis]

Os times de ambas categorias voltam a se enfrentar nos jogos de volta da 1ª fase, entre os fins de semana dos dias 10 a 18 de setembro. A partir daí, a categoria masculina competirá nas oitavas de final, quartas de final e semifinal.

Abertura da Taça das Favelas Brasília 2022 [Crédito: Claudio Reis]

Os times femininos, devido à menor quantidade, partirão da 1ª fase já para as quartas de final. A final será no dia 8 de outubro, no estádio Defelê, com transmissão ao vivo na TV Globo Brasília. Durante os jogos, é possível acompanhar todas as atualizações em tempo real por meio do aplicativo iFut.

“Sem dúvidas, este primeiro fim de semana foi um grande sucesso”, comenta Bruno Kesseler, presidente da Central Única das Favelas do Distrito Federal, organização idealizadora do torneio. “Já podemos perceber que teremos uma edição muito disputada. Nos primeiros jogos deste domingo, tivemos grandes confrontos, com destaque já para a primeira partida da categoria masculina, com Guará x Por do Sol. Os donos da casa ganharam de virada por 3 x 2, foi um grande jogo!”

Abertura da Taça das Favelas Brasília 2022 [Crédito: Claudio Reis]

Cronograma:

10/09 – sábado – Jogos da 1ª fase

11/09 – domingo – Jogos da 1ª fase

17/09 – sábado – Jogos da 1ª fase

18/09 – domingo – Jogos da 1ª fase

24/09 – sábado – Oitavas de final da categoria masculina

25/09 – domingo – Quartas de final das categorias masculina e feminina

01/10 – sábado – Semifinal masculina e feminina

08/10 – sábado – Final masculina e feminina DF

19/11 – sábado – Final nacional