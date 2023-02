Saiba como empreender no setor de beleza em 2023

Momento é favorável para se tornar cabeleireiro ou abrir o próprio salão de beleza no Brasil

O mercado da beleza é um dos que mais cresce no País. Segundo dados divulgados pelo Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor do mundo na área de salões de beleza, ficando atrás apenas de grandes potências, como Estados Unidos, China e Japão.

Recentemente uma pesquisa realizada pela Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios), e divulgada pelo IBGE, mostrou que a categoria da qual fazem parte os negócios de salões de beleza, teve crescimento de 4,8% no 2º trimestre de 2022.

Além disso, 31% das pessoas entrevistadas em pesquisa recente feita pela Associação Brasileira de Salões de Beleza (ABSB) em todas as regiões do País, em parceria com o Sebrae, disseram que faturaram mais em abril deste ano do que em abril de 2019.

Serviços mais procurados por necessidade

O estudo também trouxe os percentuais dos serviços mais procurados no cenário em que os salões de beleza crescem. São eles: corte (29%), manicure (24%), coloração (24%) e escova (13%).

Confira dicas para empreender no setor de beleza em 2023

Além dos que apontam o crescimento dos salões de beleza, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 66% das pessoas consideram que gastos com beleza são necessidade, e não luxo. Num contexto em que os salões de beleza crescem, ter um mercado inclinado ao consumo é um sinal verde para investir.

Não por coincidência, nos últimos anos, a procura por salões de beleza no Google teve um aumento de 300%, segundo a plataforma Google Trends. A frase mais utilizada pelos usuários é “salão de beleza perto de mim”, o que reforça que a localização do estabelecimento é crucial para a escolha do consumidor.

Momento de empreender no mercado de Beleza

Nesse cenário promissor, os pequenos empreendedores estão em alta. O cabeleireiro Oliver Costa, com mais de 20 anos de carreira, já atendeu famosas como Perlla, Debby, a atriz Letícia Pedro e a cantora Lexa. Agora, ele faz parte do mais novo empreendimento, localizado na Penha, a Casa Divo. O novo espaço será um salão, com 300 m², possui inspiração no Rio, com uma pegada de Olaria, relembrando a verdadeira casa do subúrbio carioca.

O mercado é bastante atraente para as mulheres, que têm uma forte participação no ramo da beleza. Carolina Franco, fundadora da marca Franco Hair, que possui duas unidades no Rio de Janeiro (uma em Bangu e outra em Campo Grande), especializada na venda de mega hair e nos serviços de beleza, como coloração e aplicação de extensões, explica que para vencer nesse ramo é necessário diferencial e foco em um nicho.

Carolina explica que muitas pessoas ligam o ramo de beleza diretamente em salões de beleza ou clínicas de estética, mas você pode seguir outros caminhos, podendo oferecer cursos e treinamento para outros profissionais que buscam se especializar e se aperfeiçoar, além de também ser um local de venda de produtos, como linhas de cabelo profissionais, maquiagem e itens de beleza em geral. Não basta abrir um salão de beleza: é preciso manter um serviço de qualidade. Por isso, a empresária mantém seus estudos sempre em dia.

“Estudar nunca será algo maléfico para a sua carreira profissional e se você quer proporcionar um ótimo serviço para os seus clientes a busca por uma boa capacitação deve ser contínua. Procure sempre se especializar, fique atento às tendências do seu ramo, se surgir uma nova técnica de coloração, por exemplo, estude sobre ela, empreender significa que você precisa estar sempre em alerta”, ressalta Carolina.

Marketing digital é essencial

A cabeleireira e empresária Tatiana Araújo, dona da franquia que leva seu nome, aponta que o mercado, apesar de favorável, é muito competitivo. Por isso, um de seus diferenciais é estar sempre atenta às tendências do mercado da beleza. E investir em marketing digital.

“A concorrência nas redes sociais se intensificou e, quem souber utilizá-las com eficiência, pode sair na frente e impulsionar as vendas”, orienta a empresária.

Outro ponto levantado por Tatiana é que as empresas que melhor entenderam sobre o comportamento do cliente se destacaram frente à concorrência.

“Após a pandemia, o comportamento da clientela mudou. Elas não querem mais passar horas no salão e o atendimento está supervalorizado pelas clientes. Hoje em dia, é fundamental ser simpático, ter uma boa receptividade, ser atencioso e humano. Da recepcionista ao profissional, querem ser bem recebidas e cuidadas, ter confiança na qualidade dos produtos e serviços prestados. Muitas preferem, inclusive, serem atendidas pelo mesmo profissional, o que sinaliza a importância da retenção dos profissionais no salão”, finaliza Tatiana.