Saiba como a musa fitness Andrea Martins se prepara para um campeonato 

E ela não pára! Conhecida como a Musa das Pinturas Corporais no carnaval do Rio de Janeiro, Andrea Martins se prepara o ano inteiro, não somente pra brilhar no sambódromo carioca, mas para diversos campeonatos fitness que a beldade participa ao longo do ano.

E quem pensa que o ano já terminou pra ela, ainda não! Andrea será uma das competidoras do Mr. Cabo Frio, que fica na região dos lagos do Rio de Janeiro, no início de novembro. Conversamos com a musa para saber como se prepara para os campeonatos.

Ela nos revelou que vem comendo 16 ovos diários, nada de carboidratos e 9 litros de água. Quanto aos exercícios, conta que os treinos de musculação estão intensos e bem pesados, que tem feito 2 horas de cardio diário.

“Temos que abrir mão de festinhas, pratos deliciosos, temperos, enfim deixar nossas vontades de lado e focar no corpo. Por isso que digo que não é pra qualquer um, pois para se ter resultado e necessário muita disciplina e dedicação”, revelou a musa.