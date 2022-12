Saiba como a cirurgia plástica pode ajudar na sexualidade feminina

A cirurgia plástica pode servir como uma aliada na construção da autoestima da mulher que a deixe mais confortável e segura para momentos íntimos

Historicamente, a mulher sofre uma pressão maior da sociedade quanto aos padrões de beleza que acabam interferindo nos relacionamentos pessoais, inclusive na sexualidade. Segundo o Dr. Josué Montedonio, cirurgião-plástico, a cirurgia plástica pode servir como uma aliada na construção da autoestima da mulher que a deixe mais confortável e segura para momentos íntimos.

Em 2021, o Brasil foi o país número um no mundo em realizações de cirurgias plásticas. Foram 1,5 milhões de procedimentos no ano, de acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

“No geral, o público feminino ainda predomina na realização dos procedimentos estéticos por conta da pressão histórica (intensificada pelas redes sociais) que a sociedade impõe nas mulheres por um certo padrão de beleza. Por isso, a busca acaba sendo muito maior por esse público. Podemos dizer que hoje entre 85% e 90% do público que realiza intervenções estéticas são mulheres e 10% a 15% homens”, revela Josué.

Mamoplastia e lipoaspiração são os procedimentos mais procurado pelas mulheres

Os procedimentos mais procurados pelo público feminino, de acordo com o cirurgião, são a mamoplastia em suas variações (de aumento, redução, etc) e a lipoaspiração. Essas cirurgias influenciam totalmente na autoestima das pacientes e auxiliam diretamente na sexualidade feminina.

“A cirurgia plástica pode ajudar principalmente em duas facetas: a cirurgia vaginal (perineoplastia), que corrige pequenos lábios vaginais com alguma irregularidade que cause desconforto na hora da relação sexual, garantindo à mulher mais prazer, e também a cirurgia plástica pode ajudar como uma aliada na recuperação da autoestima. O grande desafio quando falamos da vida sexual feminina é a insegurança com o corpo, ainda mais quando associamos a pressão externa de redes sociais”, garante o especialista.

As intervenções estéticas masculinas

Quando falamos de cirurgia, a mais procurada pelos homens é a lipoaspiração de definição, que além de retirar gordura, irá reforçar a musculatura natural do corpo. Procedimentos menos invasivos como toxina botulínica também são bastante recorrentes.

“Um dos fatores que aumentou a procura masculina por realizar cirurgias estéticas é a modernização das técnicas, proporcionando resultados cada vez mais naturais, reduzindo o estigma e também o tempo de recuperação diminuiu, assim como os cuidados e efeitos pós-cirúrgicos, que permitem voltar a rotina mais rápido do que antigamente”, finaliza Josué.