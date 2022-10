Saiba avaliar se a sua saúde mental está em dia

Para o Dr. Renato Silva, diversas variáveis precisam ser analisadas para definir o bem-estar de um paciente, principalmente, o sono, a energia e alimentação

Uma pesquisa realizada pela Ipsos, neste ano de 2022, revelou que o bem-estar psicológico preocupa 49% das pessoas no Brasil — o que representa quase metade da população. A taxa com mais de 10 pontos superior à média mundial, está à frente de doenças como o câncer.

Diante desse cenário, como uma pessoa pode avaliar se a saúde mental está em dia?



Psiquiatra, Dr. Renato Silva

Para o psiquiatra, Dr. Renato Silva, ela não é apenas a ausência de um transtorno mental, mas um conceito muito mais amplo de bem-estar, com diversas variáveis que devem ser levadas em conta na sua avaliação.

Segundo o psiquiatra, Dr. Renato Silva, diversas variáveis definem o estado de bem-estar do ser humano.

“Precisamos nos perguntar se estamos conseguindo lidar bem com os estresses da vida ou se eles estão interferindo no nosso sono, humor e na alimentação Estamos conseguindo desenvolver nossas habilidades ou estamos com baixa energia, dificuldade de concentração no trabalho ou nos estudos?”, explica o especialista.

Para o médico é muito importante que as respostas a essas perguntas sejam constantemente avaliadas pelo paciente e pelos médicos que o acompanham. “Acredito que três aspectos são bem importantes para manter atenção quando se trata de saúde mental: sono, energia e alimentação. É fundamental manter a atenção nesses aspectos e em alterações no humor, no pensamento e no comportamento que podem estar causando um sofrimento, impedindo ou atrapalhando a realização de atividades tanto para tentar observar o que dá para ser alterado em nossa rotina para melhorar nosso estado de bem-estar quanto para se for preciso, procurar uma ajuda especializada o quanto antes”, recomenda Silva.

Renato ainda afirma que existem cuidados simples para manter a saúde mental em dia. “Estudos já provaram que se exercitar com regularidade, ter uma boa alimentação, cuidar do sono e se manter conectado com pessoas que você gosta, como família e amigos, por exemplo, ajudam nesse processo. É importante, também, cuidar da sua rotina e procurar colocar momentos de relaxamento durante sua semana”, finaliza.