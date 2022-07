Sadia conecta propaganda de presunto com cena de novela da Globo

Seu Milton, de ‘Cara e Coragem’, conhece o segredo do sanduíche perfeito no projeto “Tem Sabor”

A primeira ação ocorre no intervalo comercial da atual novela das 19h, ‘Cara e Coragem’; e logo depois, como o “protagonista” de uma cena com os personagens Milton (Anselmo Vasconcellos), seu filho Moa (Marcelo Serrado) e a atriz Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho). Os conteúdos integrados reforçam o projeto “Tem Sabor”, no qual a Sadia, marca de alimentos mais valiosa do país e Top of Mind 2021, e a Globo, falam em parceria de como inserir os alimentos da marca no dia a dia do consumidor, aproveitando a temática “Receitas de Novela”.

Qual o segredo do sanduíche-croissant?

A campanha publicitária explora o bom humor. Ao fazer uso da padaria de seu Milton, em Paquetá, a Sadia explica porquê sanduíches e salgados pedem os frios da marca. Durante o comercial estendido, o proprietário comenta com seu braço direito nos negócios, o fatiador de frios do local, qual o segredo do seu sanduíche-croissant: Presunto Sadia!

O público de casa, após entender como montar o lanche, descobre, já em cena da própria novela, que Moa e Andréa também ficaram bem curiosos com o quitute, o que faz seu Milton cogitar se não deveria torná-lo parte fixa do cardápio: afinal, dá para degustar o presunto Sadia à vontade, já que ele tem somente 12kcal por fatia, o que muito interessa Andréa, e é feito com 100% carne de pernil suíno, sendo ideal para os sanduíches que a família tanto ama.

Os personagens seu Milton (Anselmo Vasconcellos) e o filho Moa (Marcelo Serrado) juntos em ação publicitária na novela

O croissant com Presunto Sadia do seu Milton será ainda tema de conversas com Ana Maria Braga, no quadro “Receitas de Novela” dentro do ‘Mais Você’; além de inspirar uma receita de “barquinhas de tapioca com Presunto Sadia”, ensinada no sábado seguinte no ‘É de Casa’.

Todos os preparos compartilhados e degustados pelos personagens de ‘Cara e Coragem’ podem ser vistos na página especial para o “Receitas de Novela”, que a Sadia mantém dentro do seu Hub de Receitas.