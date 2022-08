Sabores pelo caminho: Conheça Thiago Salvático, o chef de cozinha apaixonado por criar e inovar

Especialista em comida italiana, o chef e empresário tem um trajetória marcada por sabores de vários países que visitou, mas não esconde sua fascinação pela gastronomia brasileira

Massas, risotos e os ingredientes principais: criatividade e um paladar curioso. A trajetória de sucesso do chef de cozinha e empresário Thiago Salvático, não tem uma receita pré-definida, mas com certeza traz em sua essência todos os sabores de onde passou. “Costumo brincar com amigos que gosto muito das massas, dos risotos, das comidas nordestinas, dos sushis. Então na verdade gosto de tudo que envolva novos temperos e experiências”, afirma.

Thiago Salvático, chef de cozinha brasileiro, fala da sua trajetória e carreira

Formado na Itália e com vasta experiência no país, as massas, risotos e pratos italianos em geral estão entre suas especialidades. “Fiz minha faculdade na Itália, em 2014, e lá trabalhei em grandes restaurantes, além dos hotéis. É um aprendizado enorme que temos nesses ambientes. Levamos as amizades e as experiências para sempre. Na faculdade temos muitas referências, de pratos mediterrâneos a orientais, mas minhas especialidades são pratos italianos no geral”, afirma.

Mas a paixão de Thiago pela cozinha começou bem antes disso, ainda na infância, entre as obrigações da escola que estudava e sua principal inspiração: a avó. “Minha paixão por cozinhar surgiu no tempo de escola, quando estudava em internato, onde aos finais de semana tínhamos que cumprir algumas tarefas, como alimentar animais, trabalhar na lavanderia da escola e também na cozinha. Dentre as funções que tínhamos que fazer no internato, a cozinha, sem dúvidas, era onde me sentia mais completo. Porém a inspiração fundamental da escolha em fazer gastronomia veio da minha nona que cozinhava muito bem, não era formada em escolas, mas cozinhava melhor que muitos chefs”, enaltece.

Mesmo com formação na Itália e vários países carimbados no passaporte, Thiago enaltece a gastronomia brasileira

Inspiração para criar

Thiago afirma que busca mergulhar na cultura para poder provar os tempero e pratos típicos de cada local. “Isso agrega muito e me dá inspiração para criar, como por exemplo, quando estive na China provei um café com caramelo que tinha algo diferente, um gosto suave, meio salgado, então fui pesquisar como eram feitos esses cafés, descobri a receita e adaptei para a cultura alemã, transformei a receita do café em sorvete e hoje é um dos sorvetes mais vendidos nos meus negócios, o Kaffee torrado com flor de sal do himalaia”, revela.

Thiago conta que a avó foi a maior inspiração para cursar gastronomia

Mesmo já tendo conhecido vários países e suas culturas, Thiago afirma que é apaixonado pela gastronomia brasileira e conta que tem projetos para difundir ainda mais os sabores nacionais que às vezes os próprios brasileiros desconhecem. “Posso falar que já conquistei tanta coisa, sou de certa forma uma pessoa privilegiada, mas gostaria de ajudar mais pessoas que precisam de ajuda com o resultado dos meus trabalhos. Tenho um objetivo e projetos midiáticos no Brasil, sinto a necessidade de ficar próximo aos brasileiros e de sentir o calor e amor que só nós temos. Gostaria de fazer algo relacionado aos pratos regionais brasileiro, realmente ficar imerso em nossa cultura gastronômica que é tão rica e pouco conhecida pelos próprios brasileiros. Minha equipe é composta por excelentes profissionais, que me ajudam a tomar as melhores decisões em relação aos meus negócios, sempre estamos estudando e procurando nos atualizar, afinal essa área da gastronomia está em constante mudança”, conclui.