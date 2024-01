Rumo ao Sucesso: Conheça os 9 Livros Essenciais para Empreendedores em 2024

Embarque na jornada rumo ao sucesso empresarial com as obras que estão moldando a mentalidade dos líderes do futuro. Esteja à frente das tendências e conquiste seus objetivos

No agitado cenário empresarial que se desenha para o ano de 2024, empreendedores estão buscando formas de se destacar em meio à concorrência acirrada e às rápidas transformações. Em resposta a essa demanda, apresentamos uma cuidadosa seleção de 9 livros que prometem impulsionar e aprimorar o potencial daqueles que buscam fazer deste ano um marco em suas trajetórias profissionais. Confira!

Liderando o Futuro

Futurismo, tendências, inovação, agilidade, pensamento crítico, ambidestria estratégica foram a espinha dorsal cuidadosamente estruturada para conduzir o leitor no desenvolvimento das habilidades necessárias para enxergar e analisar futuros, traçar estratégias inovadoras e ágeis, com visão e insights para conseguir não apenas enfrentar futuro incerto e complexo, mas também, e principalmente, prosperar com ele.

Autora: Martha Gabriel | Editora: DVS Editora | Onde encontrar: Amazon

O Filho da Crise – A história empresarial de Marco Stefanini

Uma das maiores escolas para o desenvolvimento do mundo sempre foi a adversidade. Esta obra ilustra bem essa frase ao relatar a história de um jovem que, a partir do zero, construiu uma empresa que hoje fatura mais de R$ 6 bilhões por ano e está presente em 41 países. A trajetória de Marco Stefanini, como a da empresa que criou, simboliza a capacidade humana de aprender a partir de cada dificuldade, econômica ou pessoal, imposta por governos ou pela concorrência. Stefanini começou sua vida profissional em 1984, durante a maior crise econômica que o país já viveu. Ao longo de sua história, outras grandes transformações vieram para desestabilizar o mercado e a empresa, incluindo os problemas causados pela crise do subprime em 2008 e a pandemia a partir de 2020.

Autor: Rogério Godinho | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon

O Equilibrista Histórias de vida eletrizantes, envolvendo ciúmes corporativos, acionistas com interesses de curto prazo e intensa cobertura da mídia, são algumas das muitas que Horácio Manoel, 76, relata neste livro. Executivo com fama de reestruturador, ele fez história como gestor que envolvia as pessoas nas decisões, tocava música clássica enquanto trabalhava e, nas palestras e conversas com a equipe, declamava poesias de Fernando Pessoa e Fernando Sabino. De tudo o que fez na carreira de muitas décadas, só manifesta um pesar: não ter comandado a Ericsson, empresa onde cresceu e apareceu para o Brasil. Nesse livro, Horácio também conta sobre o relacionamento com acionistas, sua experiência em conselhos e sua habilidade de se relacionar com os jornalistas.

Autor: Horário Manoel | Editora: Almedina Brasil | Onde encontrar: Amazon

Playfulness: Trilhas para uma vida resiliente e criativa

Inspirado nos diversos significados e traduções da palavra “play”, o psicólogo Lucas Franco Freire apresenta respostas às incertezas, contradições e ambiguidades da hipermodernidade, que desencadearam uma onda de adoecimento psicológico dentro e fora do mundo corporativo. Para minimizar o sofrimento, o estresse e toda conotação negativa que o trabalho ganhou ao longo das últimas Revoluções Industriais, o autor convida o leitor a refletir, construir e transformar sua rotina, sua carreira, sua vida, sua comunidade e até o mundo com leveza e criatividade.



Autor: Lucas Freire | Editora: DVS Editora | Onde encontrar: Amazon

Para Você, Criativo

Boa parte das pessoas já se deparou com ideias fervilhando na mente como um trem desgovernado. Sem uma direção, muitas delas, tão promissoras, morrem. Empreendedora e mestre em artes, Thais Boulanger revela estratégias para tornar esse trabalho mais confortável, multiplicando a chance de satisfação nos projetos. Mas, como nem sempre ideias são boas e existem as armadilhas no caminho, a autora apresenta verdades sobre a fábrica de criações que cada um possui e mostra como evitar a dispersão das ideias ao longo dos anos – um método para colocar a criatividade a serviço de grandes projetos.

Autora: Thais Boulanger | Editora: Hanoi Editora | Onde encontrar: Amazon

A Tecla SAP do Marketês: Desmistificando a linguagem do Marketing

Toda profissão tem seus jargões e ao longo do tempo constituem quase que uma linguagem própria. Isso acontece naturalmente e facilita a comunicação dentro da comunidade daqueles profissionais. Mas quando eles precisam se comunicar com o público fora dessa bolha, isso pode se tornar uma armadilha. No caso do marketing, apertar a tecla SAP e traduzir a linguagem técnica para o bom e eficiente português é fundamental para estreitar a relação com seu cliente e garantir resultados efetivos. A proposta aqui é exatamente o que diz o subtítulo do livro: desmistificar a linguagem do marketing. É tornar algo tão determinante para o sucesso dos negócios em algo compreensível para o seu cliente.

Autora: Carolina Fernandes | Editora: DVS Editora | Onde encontrar: Amazon

O Que é Estratégia?

Silvio Meira, renomado especialista em estratégia desafia a visão convencional de que as estratégias são simplesmente “feitas” e “executadas” ao explorar sua natureza dinâmica. No livro, ele exemplifica como as estratégias vão além do ambiente empresarial, influenciando desde o lançamento de produtos até a resolução de desafios nacionais, como a saúde pública no Brasil. Destaca-se a compreensão de que as estratégias não são estáticas; sua simples declaração desencadeia mudanças no ambiente-alvo e nos agentes envolvidos. Além de seu impacto filosófico, a obra é um manual prático com orientações sobre como criar, evoluir e acompanhar estratégias na vida real e nos mercados.

Autor: Silvio Meira | Editora: Almedina Brasil | Onde encontrar: Amazon

Do Sertão a Hollywood

A obra narra a trajetória de Martha Medeiros, empresária alagoana que apostou em uma matéria-prima relegada a feiras populares e a panos de mesa e acabou vestindo celebridades como Beyoncé, Xuxa, Ivete Sangalo e Sofía Vergara, uma das prefaciadoras. Suas criações brilham em tapetes vermelhos e levam ao mundo uma marca genuinamente nacional. Com maestria, a autora apresenta uma jornada movida a grandes sonhos e fundamentada pela coragem. Além de reunir depoimentos de famosos, colaboradores e familiares, o livro conta com um caderno de fotografias, criando mais uma camada à experiência de leitura.

Autora: Martha Medeiros | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon

A Jornada do Artista

Neste livro, o renomado roteirista de cinema Steven Pressfield discute como superar a resistência e a autossabotagem para impulsionar a criatividade. Ao longo das páginas, ele revela os passos para descobrir o verdadeiro eu e o autêntico chamado para produzir as obras que nascemos para criar. Uma das revelações mais impactantes é o fato de que a jornada do herói descrita por Joseph Campbell não é um ponto culminante, mas sim o ponto de partida para a jornada do artista. As lutas do primeiro esclarecem nosso propósito e nos fornecem a força e a coragem necessárias para buscar nossos objetivos.

Autor: Steven Pressfield | Editora: Hanoi Editora | Onde encontrar: Amazon https://amzn.to/3S3QMUM

