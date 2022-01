Ruivinha de Marte realiza sonho e emociona ao comprar seu primeiro carro

A influenciadora explodiu no TikTok no ano passado e participou de clipe de Anitta e Pedro Sampaio

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, de 24 anos, emocionou aos seus seguidores nesta última quinta-feira, (13) ao compartilhar que comprou seu primeiro carro realizando um grande sonho.

“Quando eu falo que sonhos se tornam realidade é pq é REAL!! Deus sabia exatamente o que eu queria e eu entreguei tudo nas Mãos Dele e olha aí. Consegui meu carro, tô em choque ainda. Será que não estou sonhando ????? só tenho que agradecer a Deus, minha família e vocês que estão comigo, que acompanham minha história e sabem de onde vim. Mais uma conquista, noites sem dormir editando vídeo de publi, fazendo conteúdo etc. TÁ VALENDO A PENA! Não desistam dos seus sonhos marcianos. Tudo é possível”, escreveu a também cantora.

Recentemente, participou do clipe “No Chão Novinha”, de Anitta e Pedro Sampaio

O post rendeu diversos comentários de pessoas emocionadas com a conquista de Ruivinha, afinal de contas, ela vem de origem humilde. Nascida em Urucará (AM) e criada em Manaus, em recente entrevista para a “IstoÉ” revelou que já passou fome. “Quando eu fazia estágio, a gente passava por uma necessidade muito grande. Eram dois ou três dias seguidos sem nada para comer. Quando recebia, comprava comida e pagava metade da minha faculdade atrasado”, contou.

Ruivinha e Anitta

Através de um vídeo em que dançava desengonçada, ela viralizou na internet e hoje soma mais de 6 milhões de seguidores no Instagram (@ruivinhademarte) e mais de 16 milhões de seguidores no TikTok. Recentemente, participou do clipe “No Chão Novinha”, de Anitta e Pedro Sampaio e lançou a música “Bumbum de Grilo” e em menos de uma semana soma mais de 220 mil visualizações.

