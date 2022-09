Rota de carregadores rápidos para carros elétricos interligando a Região Sul do Brasil permite sair da capital São Paulo e ir até Punta del Este, no Uruguai

O projeto prevê a instalação total de nove pontos com carregadores

A venda de veículos elétricos cresce acima do esperado. Além de ser mais indicado ao meio ambiente que os combustíveis fósseis, a energia elétrica para meios de transporte também é infinitamente mais barata. Por isso mesmo a “eletrificação” do país se faz necessária.

Pedro Schaan, CEO da Zletric

Para auxiliar neste processo de oferecer opções de abastecimento elétrico, quatro empresas de peso se uniram e acabaram de lançar a Rota Sul, primeira rede privada de eletropostos com carregadores rápidos interligando as capitais e cidades importantes da Região Sul. No projeto, que é uma parceria entre a Movida, a Nissan, a Rede de Postos SIM e a Zletric, serão instalados, no total, nove pontos com carregadores.

A Rota Sul oferece soluções de recarga com conveniência e segurança nas rodovias, já que todos os equipamentos ficarão dentro de postos de gasolina da Rede SIM, para que o usuário do veículo elétrico consiga viajar sem se preocupar.

“A mobilidade elétrica já está no nosso dia a dia; ela não é mais o futuro, é o presente. A maioria das cidades já está coberta com carregadores para carros elétricos. Agora queremos oferecer essa tranquilidade também nas estradas do Brasil”, diz Pedro Schaan, CEO da Zletric, empresa que nasceu em 2019 com o objetivo de solucionar o problema de recarga de veículos elétricos no Brasil e lançou, no mesmo ano, o conceito inédito de redes de carregamento.

Serão cinco carregadores rápidos, modelo 60Kw com conectores CCS e Chademo, que entrarão em funcionamento nas próximas semanas. No Rio Grande do Sul, estão em implantação carregadores rápidos em São Sebastião do Caí, Gravataí, Gramado e Três Cachoeiras. Laguna, em Santa Catarina, também contará com um eletroposto. Até outubro, outras quatro cidades terão eletropostos em funcionamento: Caxias do Sul (RS), Bento Gonçalves (RS), Itajaí (SC) e Araquari (SC).

Diego Argenta, Superintendente de Varejo da SIM

Com a iniciativa, será possível sair de São Paulo (SP) e ir até Punta del Este, no Uruguai, com a segurança de que terá carregadores rápidos para carros elétricos a cada 200 km.

Os locais de implementação das estações de recarga são os postos da Rede SIM. São espaços seguros, com ótima estrutura e opções de consumo para o período de carregamento. “Buscamos acompanhar as tendências de mobilidade para entregar aquilo que as pessoas precisam. Os carros elétricos já são uma realidade, e o objetivo do nosso investimento é suprir a necessidade daqueles que estão na estrada, precisando de um carregamento de conveniência”, explica Diego Argenta, Superintendente de Varejo da SIM.

Renato Franklin, CEO da Movida

O investimento é todo privado. Como o custo de um carregador rápido é elevado, foi feita essa parceria para a viabilização do projeto. Nessa primeira fase, foram investidos cerca de R$ 2,4 milhões. “É um investimento relevante, mas que fará a diferença para a democratização do veículo elétrico no país”, pontua o CEO da Zletric.

A Movida, locadora de veículos com a frota mais moderna do Brasil, foi a primeira no setor a avançar na eletrificação de sua frota e disponibilizar carros elétricos, assim como busca promover soluções com alternativas inovadoras e sustentáveis para seus clientes. “Impulsionar o ecossistema de mobilidade é um dos nossos objetivos e com essa parceria, vamos contribuir para aumentar a oferta de infraestrutura de recarga, além de desmistificar e implementar a cultura do carro elétrico no país, incluindo a região sul que abriga mais de 22 lojas da nossa marca. As soluções de mobilidade da Movida estão sempre alinhadas à preservação do meio ambiente”, destaca Renato Franklin, CEO da Movida.

Humberto Gomez, diretor de Marketing da Nissan do Brasil

Para a Nissan, fabricante do Nissan LEAF, primeiro veículo elétrico produzido em larga escala no mundo e que é vendido no Brasil desde 2019, a Rota Sul reforça o objetivo da marca de contribuir para a mobilidade elétrica. “O compromisso da Nissan com a eletrificação vai muito além da simples oferta de veículos elétricos no país. Temos como missão desenvolver esta nova cultura da mobilidade, por meio de acordos que incentivem o uso dos elétricos e apoiem o estudo da tecnologia e soluções ligadas à eletrificação”, afirma Humberto Gomez, diretor de Marketing da Nissan do Brasil.