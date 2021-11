O Programa Rosy Brasil estreia nova temporada no Canal Rede Família

Nessa temporada Rosy Cordeiro comandará o programa todos os sábados às 13:00hrs cobrindo 58 cidades do interior de São Paulo

A apresentadora Rosy Cordeiro entrará no ar com o programa ROSY BRASIL a partir de 20 de Novembro às 13hrs pelo canal da Rede Família, que é uma emissora de TV do Grupo Record, que atua no mercado regional do interior de São Paulo, com sede em Limeira (SP), e estúdios na cidade de Campinas, transmitindo sua programação pela TV aberta para 58 municípios do interior do Estado, com um alcance de cerca de 85 milhões de pessoas em todo o território nacional.

A apresentadora Rosy Cordeiro entrará no ar com o programa ROSY BRASIL a partir de 20 de Novembro às 13hrs pelo canal da Rede Família, que é uma emissora de TV do Grupo Record

Também está disponível nos canais 26 e 526 da operadora de TV por assinatura NET, além de emitir sinal de satélite para parabólicas. O Rosy Brasil estreou em setembro de 2019 na Record News, e volta agora com a terceira temporada na Rede Família, focado em trazer dicas informativas e entretenimento para seu público, com conteúdos e especialistas no segmento de moda, beleza, empreendedorismo e cotidiano.

O programa vai muito além do conteúdo exibido na televisão, e contará com ampla interação com personalidades do meio artístico com o quadro “Invasão do Closet”, com visitas e um bate papo descontraído na casa de famosos

O programa vai muito além do conteúdo exibido na televisão, e contará com ampla interação com personalidades do meio artístico com o quadro “Invasão do Closet”, com visitas e um bate papo descontraído na casa de famosos. Entre outras atrações haverá, pautas com gravações externas e curiosidades sobre diversos eventos, mais novidades sobre o programa você poderá conferir em breve.