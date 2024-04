Romário – O Ícone: nova série documental revela os bastidores de uma lenda

A Max traz para os fãs de futebol e admiradores de histórias inspiradoras a série documental “ROMÁRIO – O CARA”, que estreia dia 23 de maio. Em seis episódios, a produção original narra a trajetória de um dos maiores ícones do futebol brasileiro, Romário de Souza Faria, conhecido carinhosamente como “Baixinho”. A série celebra o 30º aniversário do histórico título mundial de 1994, um marco não apenas na carreira do jogador, mas também para o esporte no Brasil.

Dirigida por Bruno Maia e produzida pela Feel the Match e Kromaki, a série documental se inicia no turbulento ano de 1992, quando Romário enfrentou conflitos com a comissão técnica da Seleção Brasileira. Os espectadores serão transportados para uma jornada cronológica, desde os desafios enfrentados até o triunfante retorno à Seleção, culminando em sua inesquecível performance na Copa do Mundo de 1994, que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador do mundo naquele ano.

Além dos momentos marcantes em campo, “ROMÁRIO – O CARA” oferece um olhar íntimo sobre a vida pessoal do jogador, incluindo o dramático sequestro de seu pai às vésperas do Mundial. A série também promete emocionar ao apresentar depoimentos sem filtros de Romário e de lendas do futebol como Ronaldo, Neymar, e Pep Guardiola.

A cada semana, dois novos episódios serão lançados, permitindo aos fãs acompanhar os bastidores, as polêmicas e as conquistas que definiram a carreira deste extraordinário atleta. A série documental é uma viagem emocionante e reveladora, indispensável para quem admira a rica história do futebol e seus personagens inesquecíveis.