Funcionário do Silvio Santos, Rodrigo Faro vende mais de 2 milhões e meio de perfumes

Com ingredientes contrastantes, o lançamento busca revelar a faceta mais descolada do artista. Mais de 2,5 milhões de unidades foram vendidas

O apresentador, ator e cantor, Rodrigo Faro, assina nova fragrância para a Jequiti: “Rodrigo Faro Casual”. A novidade reafirma a parceria entre o artista e a marca, que, no catálogo dela, já conta com os perfumes “Rodrigo Faro” e “Rodrigo Faro Energy”. O carisma e o lado mais casual do Rodrigo Faro são a base do perfume, que busca traduzir a personalidade irreverente do artista, de transmitir a sensação de ser a mesma pessoa dentro e fora dos palcos e estúdios.

Para a criação da fragrância, o perfumista Maurice Roucel, da casa de fragrâncias Symrise, se inspirou em contrastes. “Apostei na justaposição do frescor da nota aromática de sálvia, da faceta verde do gerânio e de notas mais robustas e sensuais de madeiras sofisticadas”, esclarece o profissional. Na saída, a adição de De Laire Ambre 84 finaliza com sedução e inovação.

Mais de 2,5 milhões de unidades foram vendidas desde o lançamento, e desde o primeiro lançamento, Rodrigo Faro Original, em 2014, a linha está entre as favoritas do grupo.

O frasco transparente preserva a linha estética da marca Rodrigo Faro e possui líquido azul. O cartucho segue o tom azul predominante nos perfumes do artista com a Jequiti, porém em versão marinho e com detalhes em vermelho.

“Temos um resultado muito positivo com a marca e o lançamento de uma nova fragrância é para oferecer ao consumidor mais uma novidade olfativa”, comentou o Grupo Jequiti, em nota.