Rodrigo Branco segue comemorando seu aniversário com churrasco na casa de Anitta e encontro com Gil Do Vigor

O empresário é muito querido no meio artístico e a cantora Anitta fez questão de comemorar de modo bem brasileiro o aniversário do amigo; já terça (16), curtiu balada com Gil do Vigor

Querido pelas celebridades, o empresário Rodrigo Branco coleciona amigos por onde passa devido ao seu carisma, profissionalismo e bom humor e logicamente que seu aniversário tem muito a ser comemorado. Desde o último dia 13, ele tem ganho diversos presentes em forma de comemoração, como o churrasco que a cantora Anitta sediou em sua mansão em Miami, na Flórida, onde ambos residem atualmente.

O empresário reuniu diversos famosos para celebrar o aniversário

O churrasco contou com a presença de diversas celebridades como Nicole Bahls, Carolina Dieckmann, Leo Picon, Dani Calabresa, Lucas Guedez e Rafael Luccman. A festa foi até altas horas regada a muita alegria, comida boa, descontração e música, bem o perfil do aniversariante.

E você pensa que acabou? Está muito enganado, leitor(a)! Na noite da última terça-feira, (16), o empresário comemorou mais uma vez, mas ao lado do ex-BBB e influenciador, Gil do Vigor, em uma balada em Las Vegas. O encontro foi realizado pela sua amiga Gi, proprietária da “Las Vegas Tour Vip”, e foi superdivertido com direito a dancinha juntos, muita risada, descontração, “cachorrada” e “regozijo”, como Gil bem menciona.

No after do encontro, Rodrigo ainda deu uma ideia: “As pessoas amam o Gil na balada, acho que todo sábado tinha que ter um programa no GNT [canal pago]: ‘Gil na Balada’”, arrancando gargalhadas do influenciador e dos amigos. Esses dois prometem em Las Vegas e será que o que fica em Vegas fica em Vegas? Ou eles vão contar todas as aventuras no Instagram?