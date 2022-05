Rodolpho dos Anjos – De 70 mil em dívidas para 35 milhões em vendas

Empresário, consultor e palestrante que desmistifica licitações públicas

Rodolpho dos Anjos é hoje um dos mais conhecidos especialistas em licitações públicas. Seu sucesso é consolidado, principalmente, nas redes sociais, onde soma milhões de seguidores que vão em busca de seus conteúdos que explicam o que são as licitações públicas e como torná-las acessíveis a empresários e empreendedores de diversas áreas.

“Anualmente o governo brasileiro tem um gasto superior a 100 bilhões de reais em compras, para garantir direitos básicos do cidadão, previstos por lei. Porém menos de 1% das empresas brasileiras estão aptas para realizar essa venda, ou sequer conhecem a possibilidade, e é exatamente esse acesso, essa informação que passo às pessoas”, explica o empresário.

Com esse intuito, o profissional dedica sua vida para que mais pessoas possam alcançar seus objetivos financeiros através da venda de seus produtos e serviços para o governo do país.

Formado em administração pela Universidade de Brasília e com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, Rodolpho é o criador do treinamento “Licitante Extremo”, que já preparou mais de 6 mil pessoas para venderem para o governo.



Iniciou sua vida profissional em meados de 2007, auxiliando seu primo com a mudança de uma filial da transportadora em que trabalhavam na época, de Manaus para Brasília. Durante o período em que trabalharam juntos, Rodolpho fez um intensivão e aprendeu como funcionavam as licitações públicas.

O destino o levou para outros caminhos e com o que havia aprendido anteriormente, ele tinha bagagem o suficiente para que pudesse fundar sua própria transportadora, mas se associou a pessoas erradas, e descobriu que dentro de sua empresa alguns processos não eram cumpridos conforme a lei, como o recolhimento de impostos. Então Rodolpho se viu com uma dívida de 70 mil reais e sem ter como pagar por ela.

Voltou às suas origens e percebeu que, em uma época em que os pregões passavam a ser eletrônicos e não mais presenciais, havia uma área de negócio pouquíssimo explorada no Brasil: licitações públicas! Por ter experiência nesse nicho, em que o conhecimento é muito escasso, Rodolpho começou a vender sua expertise, e foi esse o ponto de partida para conseguir se reerguer.



Em 2014 efetivamente abriu sua empresa e começou a participar das concorrências, o sucesso foi tanto que o profissional passou a ensinar grandes empresários como entrar para as licitações públicas e com isso alavancar o faturamento da empresa. Dali em diante, as conquistas só cresceram. Criou o software “SIGA Pregão”, se tornou consultor, palestrante e autor de mais de seis livros sobre como vender para o governo, dentre os quais se destaca o “Como vender para o governo: do primeiro edital ao primeiro milhão”, que já foi baixado por mais de 258 mil pessoas.

“Quando falamos em vender para o governo, vem automaticamente na cabeça partido político. Mas a realidade é que estamos falando em escolas, hospitais públicos, bombeiros, polícia, exército, Banco do Brasil, Caixa Econômica entre outros. Não importa quem é o governante ou o partido, existem leis, contratos e serviços que devem ser feitos através de licitações. O governo é um cliente e você pode ser o seu fornecedor”, finaliza o especialista.