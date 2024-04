O Rock in Rio terá três novos espaços que integram cenografia, gastronomia e música. Novidade na Cidade do Rock, o Global Village será um dos destaques nesta edição que celebra os 40 anos de história do festival.

Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro



O espaço Clube do Samba vai contar história deste movimento, do samba em geral, e promover uma experiência única. Na decoração, o destaque são as caricaturas de alguns bambas do samba, além de ações com quiz que testarão aos conhecimentos das pessoas. O boteco vai contar com uma roda de samba residente formada apenas por mulheres, fazendo uma homenagem às sambistas que sempre estiveram presentes com uma atuação fundamental no Clube do Samba. O local proporcionará aos visitantes uma autêntica experiência de boteco, com sabores, sons e ritmos vibrantes, realçando a clássica roda de samba e pratos tradicionais desses bares. Garantindo o melhor da música, o festival, em parceria com Diogo Nogueira, leva um projeto inédito do Clube do Samba para a Cidade do Rock.

Um charmoso e acolhedor pub será montado na Cidade do Rock



“O Global Village é uma experiência inédita no Rock in Rio que combina gastronomia, cenografia e música para proporcionar uma imersão cultural única. Falando dos espaços dedicados ao Brasil, França e Inglaterra, os visitantes serão transportados para uma jornada sensorial repleta de sabores, cores e ritmos vibrantes. Esses ambientes vão oferecer uma experiência de entretenimento interativa, em que os elementos culturais se fundem para criar momentos memoráveis na Cidade do Rock.” comenta Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Cidade do Rock vai ter área com gastronomia, música e decoração típicos da França

Ao lado do Rock in Rio neste projeto, Diogo Nogueira, cantor e compositor, também fará uma participação especial em uma das apresentações da roda de samba como um dos convidados. Com dois Grammys Latinos, um VMB MTV Brasil, seis discos de ouro, três DVDs de ouro, dois DVDs de platina e um DVD de platina duplo no currículo, Diogo apresentará um show emocionante no local que será dedicado ao Brasil.



“É muito importante e emocionante ver a valorização e inclusão de diferentes estilos musicais em um evento tão grandioso como o Rock in Rio. Com certeza será uma celebração incrível para os 45 anos do Clube do Samba e uma oportunidade única para compartilhar a história e alegria do samba com um público diversificado. Tenho certeza de que será inesquecível para todos os amantes da música e da cultura brasileira”, comenta Diogo Nogueira.



Outros dois locais também vão enriquecer toda a experiência do Global Village.

No espaço dedicado à França, os visitantes serão transportados para uma autêntica Boulangerie, onde poderão deliciar-se com uma variedade gastronômica, assinada por uma chef patissière. Além de uma decoração típica, o público poderá apreciar performances ao vivo de um pianista durante os sete dias de festival, proporcionando uma experiência única, como se estivessem passando um tempo neste país tão charmoso.



Já em outra área, o festival vai trazer para a Cidade do Rock toda a atmosfera vibrante dos bares ingleses. Um charmoso e acolhedor pub será montado, oferecendo um ambiente formado com mesas e bancos de madeira rústica, iluminação suave e uma decoração que mistura elementos tradicionais com toques modernos, incluindo a clássica cabine telefônica londrina. Por lá, um talentoso trio de jazz estará presente diariamente, encantando os presentes com uma música cativante e envolvente.



O Global Village ocupará aproximadamente 7.500m² na Cidade do Rock. O palco, com 18,50m de altura e 35m de comprimento, será uma envergadura impressionante, proporcionando uma experiência única para os visitantes. O palco que ficará ao centro dessa estrutura vai receber a já confirmada Angelique Kidjo, renomada artista africana e vencedora do GRAMMY Awards de “Melhor Álbum de World Music”.

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro.



Na programação estão confirmados nomes como Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla, Matuê, Deadmau5, Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson, Lulu Santos, NX Zero, Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Katy Perry, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Alison Wonderland, Shawn Mendes entre outros.