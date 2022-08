Rock in Rio terá bar futurista feito pela patrocinadora oficial do evento

A Heineken chega ao festival com uma instalação inovadora e design que transmite mensagens de sustentabilidade e reforça a ideia que futuro e presente podem coexistir em harmonia

O bar futurista instalado em frente ao Palco NDO – New Dance Order, dedicado à música de pista, pela Heineken®️, patrocinadora oficial do evento, foi desenvolvido em parceria com a Agência Atenas. O local tem um design que é inspirado no estilo solar punk, tendência arquitetônica da Era Modernista.

No espaço, plantas e leds se unem em uma ambientação futurista que destaca o já conhecido verde da Heineken®️ e ajuda a transmitir as mensagens de sustentabilidade que compõem esse e os demais espaços da marca no festival.

“O DNA inovador da Heineken®️ está presente em todas as iniciativas da marca no Rock in Rio e não seria diferente no bar próximo ao NDO, onde temos ainda mais proximidade com o público que curte música eletrônica. Lá, também transmitiremos, de forma dinâmica, nossas metas de sustentabilidade e a mensagem sobre a importância de cidades e festivais mais verdes”, finaliza Guilherme Bailão, Head of Brand Experience & Sponsorship da Heineken®️ no Brasil.

“O insight que tivemos para criar o bar próximo ao NDO foi transformá-lo em um bar do futuro, em uma cidade do futuro, que imaginamos ser mais sustentável e que está 100 anos à frente do primeiro Rock in Rio, realizado em 1985. Entendendo esse ‘look and feel’, trouxemos esse olhar futurista, que mistura o urbano, com a tecnologia e a sustentabilidade através das plantas: a personificação do solar punk”, explica Rafael Najm, Diretor de Atendimento da Atenas.