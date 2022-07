Rock in Rio Humanorama quer um mundo melhor

Pessoas diversas e com vozes potentes debatem sobre temas urgentes da nossa sociedade

O Rock in Rio Humanorama está a todo vapor e a expectativa para acompanhar as conversas entre pessoas que acreditam no diálogo e na construção de um mundo melhor só aumenta. De 28 a 31 de julho, o festival de conversas sobre temas urgentes da nossa sociedade acontece de forma híbrida, dando a oportunidade de o público participar no formato online, 100% gratuito, ou na experiência presencial, no Learning Village – primeiro hub de inovação e tecnologia com foco em educação e desenvolvimento de pessoas da América Latina.

Espaço inclusivo para o desenvolvimento de pessoas

Ao longo de quatro dias, o Rock in Rio Humanorama explora em formato de conversas diferentes questões urgentes nesse futuro que já está acontecendo, diante de mudanças tão aceleradas. Elas geram questões socioculturais que nos afetam diretamente, tanto como indivíduos quanto como sociedade. O evento faz ainda uma dobradinha entre países e acontece simultaneamente em Portugal e no Brasil.

Como a proposta do Rock in Rio Humanorama é ser um espaço inclusivo e acessível para que pessoas de diferentes realidades, áreas de atuação e visões de mundo participem da conversa, a experiência online, tal como foi na primeira edição do projeto, contará com tradução em libras (para o Brasil) e tradução em língua gestual (para Portugal) além de ter o conteúdo transcrito em legendas, bastando que os interessados se inscrevam de forma gratuita no site.

Pessoas diversas e com vozes potentes

Também na plataforma do evento, os interessados em participar da experiência presencial poderão adquirir seu ingresso, pelo investimento de R$590,00, sabendo que para cada ingresso vendido, o Rock in Rio e a HSM doarão um curso livre da HSM University em áreas como Gestão de Projetos e Gestão Estratégica Financeira para talentos empreendedores das periferias do Brasil.

Sobre o Rock in Rio Humanorama

O Rock in Rio é tanto uma plataforma de comunicação quanto um veículo de emoções e causas. Temos o compromisso de ajudar a construir um mundo melhor, não apenas por meio da música e do entretenimento, mas também por causas sociais e ambientais.

