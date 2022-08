Rock in Rio é declarado Patrimônio Cultural Imaterial e recebe placa comemorativa com o título da cidade do Rio de Janeiro

Honraria foi concedida nesta segunda-feira, 15 de agosto, na Cidade do Rock

O Rock in Rio, considerado o maior festival de música e entretenimento do mundo, foi reconhecido pelo estado e município do Rio de Janeiro como Patrimônio Cultural e Imaterial da cidade maravilhosa.

Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, Vice-presidente executiva do festival, e Rubem Medina, Vice-presidente da Artplan, receberam na Cidade do Rock nesta uma placa comemorativa das mãos do deputado federal Otávio Leite e dos vereadores Luiz Guaraná e Carlo Caiado.

Roberta Medina, Otavio Leite, Roberto Medina, Luiz Antonio Guaraná, Carlo Caiado e Rubem Medina (Crédito: I Hate Flash | Diego Padilha)

O projeto de lei que concede este título ao festival foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes em maio deste ano e, em março também de 2022, pelo Governador Claudio Castro.

Para Roberto, o título reforça a relevância do festival não só para o Rio, mas para o país. “Estamos muito honrados em receber esta placa que representa toda a potência do festival. Um sonho que foi abraçado pelos brasileiros e que nos coloca em outro patamar no mundo. Quero agradecer a todos os fãs da Cidade do Rock e aos colaboradores do Rock in Rio, pois eles que fazem o festival acontecer. Daqui a 18 dias estaremos todos juntos, nos abraçando, novamente para a maior e melhor edição de todos os tempos, a do reencontro”, celebrou o empresário.

O primeiro dia do festival, 2 de setembro, foi instituído pelo prefeito Eduardo Paes o Dia do Reencontro e será ponto facultativo na cidade do Rio de Janeiro.