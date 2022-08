Rock in Rio 2022: Cover do Grupo Blondie na voz de Miley Cirus é a trilha perfeita da nova campanha da Heineken

Heart of Glass, na voz da cantora, como trilha oficial, evidencia a mensagem de sustentabilidade da marca e mostra que festivais podem ser mais verdes

A patrocinadora oficial do festival Rock in Rio, Heineken, lança sua campanha de divulgação para a edição 2022, batizada “Green Your City”, embalado pela música Heart of Glass, na voz da cantora norte-americana Miley Cyrus.

Peça publicitária reúne os compromissos de sustentabilidade

O filme criado pela Le Pub e produzido pela Iconoclast acende os holofotes para as credenciais de qualidade da cerveja premium preferida pelos brasileiros: água, malte, lúpulo e energia verde, e para os compromissos da marca com sustentabilidade. A menção à energia verde é o tema central utilizado para transmitir o discurso da plataforma Heineken Green Your City, que reúne os compromissos de sustentabilidade para os próximos anos por meio de experiências marcantes e a ressignificação dos espaços urbanos.

Na peça publicitária vemos cenas de uma festa que é interrompida por um blackout, gerando momentos inusitados. A história segue com leveza e bom humor quando a marca faz uma analogia sobre a importância da energia verde na vida das pessoas. Ao fim a festa continua, agora com uso de energia verde, reforçando o mote da campanha.

Blackout gera momentos inusitados no clipe da campanha

“Essa é a primeira edição do Rock in Rio desde 2019. Enfrentamos tempos difíceis nos últimos anos e agora finalmente o público retorna à Cidade do Rock para estes tempos de celebração coletiva. A nossa campanha é um convite para usarmos esses momentos coletivos para refletirmos sobre a importância de construirmos cidades mais verdes e como podemos reduzir o nosso impacto em tudo que fazemos, como, por exemplo, deixando nossos festivais patrocinados mais verdes e sustentáveis.”, explica Beatrice Jordão, gerente-sênior de marketing da Heineken no Brasil.