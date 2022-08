Rita Lima e Igor Oliveira falam sobre o “Programa Ricos” e destacam o entusiasmo que possuem em transformar vidas

Com o ‘Programa Ricos’ – formação de líderes de excelência, para tornar pessoas aptas a serem empreendedoras de sucesso, e sobretudo a como se manterem bem-sucedidas, eu entrevistei os idealizadores do projeto, Rita Lima e seu esposo, Igor Oliveira.

Rita Lima é empresária com atuação há mais de 13 anos no segmento de consórcio, possui curso de Starter practitioner em Programação neurolinguística – PNL – Neuro Training Institute e tem um projeto no qual atua como mentora ajudando as pessoas a mudarem de vida.

O Ricos surgiu no ano de 2017, estávamos no estado do Pernambuco. Surgiu com a ideia do Igor Oliveira, o intuito era criar um movimento de capacitação, desenvolvimento pessoal, treinamentos e trabalhar produtividade em vendas

Casal é idealizador do Programa Ricos.

“Honestidade e propósito. O que mantém uma equipe alinhada e unida não é o dinheiro que você dá a ela, mas o motivo por ela estar ali. Então quando você se torna um empresário, você precisa continuar com o seu propósito bem claro para conseguir prosseguir”, conta Rita Lima. Os principais temas que nós abordamos nesse período de formação são: Mentalidade, Hard skills, Soft skills, Produto, Marketing, Vendas, Educação financeira e Gestão.

Ela ainda explicou como surgiu esse propósito e como é ficar longe da família e filhos nesse período da formação. “Não é fácil ficar longe de casa, mas nosso propósito é bem maior do isso. Assim sendo esse mês, estamos colocando a nossa pele em jogo. Nós tivemos nossas vidas transformadas, saímos do zero e crescemos muito e, hoje podemos ajudar pessoas a fazerem o mesmo e vamos continuar fazendo!”

“A nossa formação é “aberta” para quem tem coragem e vontade de mudar de vida”, finaliza.