Risqué lança linha com conceito vegano e ingredientes naturais na fórmula

Com sete cores exclusivas e uma base, linha é aprovada pelo programa Leaping Bunny da Cruelty Free International, vegana e com composição livre de 16 ingredientes com potencial alergênico

Líder no mercado de esmaltes e pertencente ao Grupo Coty no Brasil, a Risqué apresenta sua nova linha Risqué Bio, vegana e com ingredientes naturais. A nova linha contém produtos que não utilizam ingredientes de origem animal e também é aprovada pelo programa Leaping Bunny da Cruelty Free International e 16 free (livre de 16 ingredientes com potencial alergênico).



Risqué lança linha de esmaltes com conceito vegano

Todas as cores e nomes dos esmaltes foram inspirados na natureza, e são eles: Lírio Branco, Canela, Pimenta Caiena, Girassol, Oceano Azul, Chá Verde, Rosa do Himalaia.

cores e nomes dos esmaltes foram inspirados na natureza

Seguindo as iniciativas sustentáveis da companhia, foi desenvolvido um processo exclusivo para a produção da embalagem da nova linha Risqué Bio: com tampa confeccionada com plástico reciclado a partir de resíduos industriais e as cerdas do aplicador de origem vegetal, contribuindo ainda mais para o compromisso da marca com um mundo mais sustentável, sem perder a performance e a qualidade dos esmaltes Risqué já conhecidas em todo o país.

Regiane Bueno, vice-presidente de Marketing do Grupo Coty

“Risqué é a primeira marca de esmaltes que traz uma proposta de produto mais sustentável cuidando do planeta. Com novas cores que serão ferramentas de expressão para os nossos consumidores. Além disso, sabemos do desejo de terem cada vez mais produtos conscientes e alinhados com propósitos que impactam positivamente o meio ambiente. Como marca, temos ESG como um pilar prioritário entre os nossos compromissos. O lançamento de Risqué Bio vem para inaugurar um novo momento para a marca, combinando nossos valores com as necessidades do mercado”, comenta Regiane Bueno, vice-presidente de Marketing do Grupo Coty.