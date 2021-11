Novo DVD de Rionegro e Solimões terá participação de Gusttavo Lima, Henrique e Juliano e Jorge e Mateus

Três grandes artistas da música sertaneja são escolhidos para “A História Continua”, projeto que será gravado no próximo dia 8 no espaço “Dois Ipês”, em Goiânia

A dupla sertaneja Rionegro e Solimões anunciou as participações em seu novo DVD “A História Continua”, que será gravado no próximo dia 8 de dezembro, no espaço Dois Ipês, em Goiânia, o horário ainda não foi divulgado. O projeto terá dez faixas, que alternarão entre inéditas e sucessos de carreira.

O DVD contará com a participação mais que especial do cantor Gusttavo Lima; e das duplas sertanejas Henrique e Juliano e Jorge e Mateus. “Para nós é uma honra anunciar esses amigos. Com certeza, eles somarão muito no nosso novo produto e vai ser muito divertido dividir o palco com eles”, carimba Rionegro. “Sem dúvida, eles têm um talento ímpar e fico muito feliz de estar com eles. Agora, juntos, decidimos quais músicas cantaremos”, completa Solimões.





É importante reforçar que “A História Continua” é o primeiro DVD da dupla após um hiato de dezoito anos, e o cantor Rionegro revelou os motivos que levaram a escolha do título deste grandioso projeto: “O nome não poderia ser diferente. Todo artista precisa dar continuidade a sua história através de sua obra e é exatamente isso que estamos fazendo, continuando a nossa história na música sertaneja brasileira”, explica o cantor. “Estamos na fase final de escolha de repertório e posso confirmar que vem muita moda boa.

Os sertanejos estão preparando modas animadas e dançantes, captando as referências do mercado, mas sem perderem a sua essência musical, calcada no sertanejo raiz e romântico com letras irreverentes e apaixonadas, e também com pitadas de country music.

A direção de vídeo será assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical fica a cargo de uma referência no meio musical: Junior Melo e a produção executiva será comandada pela Mega Produções Artísticas – Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

A gravação do DVD será aberta ao público e acontecerão as vendas de ingressos para que os fãs participem desse momento tão importante na carreira de Rionegro e Solimões. Em breve, todas as informações serão divulgadas no site https://www.doisipes.com.br.