Rio de Janeiro recebe plataforma multicanal de atrativos turísticos

“Destinow” foca em levar mais comodidade e segurança aos turistas com vendas de bilhetes nos próprios destinos

O mercado de turismo da Cidade Maravilhosa será impulsionado com a chegada de uma plataforma multicanal focada na venda de atrativos turísticos: a Destinow. A iniciativa que integra a ITER, a holding que administra o Parque Bondinho Pão de Açúcar, no Rio, e o Parque do Caracol, em Canela (RS), além de outras empresas do ramo, tem como meta vender 180 mil tíquetes em 2023.

Ação fomenta o turismo local

Presentes em mais de 150 hotéis de Copacabana, a plataforma já conta com mais de 400 experiências de parceiros cadastrados. Dos atrativos do Rio, como o Parque Bondinho Pão de Açúcar, o Trem do Corcovado, o BioParque, além do AquaRio e da Yup Star, todos já têm confirmação imediata. Após comprar o tíquete da atração pela Destinow, o turista já recebe o ingresso que dá acesso direto à atividade, sem precisar realizar troca no local.

A medida busca trazer conforto e agilidade no momento de escolha do passeio

“A Destinow nasceu a partir da necessidade de formalizar o mercado de turismo de atividades e facilitar a venda ingressos para os atrativos turísticos do Rio no próprio destino. É uma forma de levar mais segurança aos turistas que chegam à cidade sem uma programação definida para os dias da sua estadia na região”, destaca o CEO da TAH (Travel Activities Holding), que faz parte da ITER e engloba a Destinow, além de mais duas empresas do ramo.

A meta é vender mais de cem mil tíquetes em 2023

Fundada a partir do desmembramento da agência de viagens carioca C2Rio, que também faz parte da ITER, a Destinow tem o Rio como primeiro foco comercial, mas estuda entrada no mercado de turismo de atividades de Gramado, no Rio Grande do Sul. Para 2023, com ampliação da sua atuação para mais estados do Brasil, a empresa tem a meta de vender 180 mil tíquetes.

Para usar a plataforma, o turista pode acessar o site por meio do seu celular, computador ou diretamente no hotel em que vai ficar hospedado. No Hotel Hilton Copacabana, por exemplo, a Destinow conta com um totem na recepção para dar mais comodidade ao turista na hora da escolha dos atrativos. A empresa também começará a ofertar o serviço do site por meio de QR codes instalados nos quartos dos hotéis filiados.