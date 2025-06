Rio de Janeiro recebe, depois de oito anos de ausência, Rio Sport Show, de 10 a 12 de julho no Expo Mag

A Rio Sport Show, que tem a expectativa de reunir mais de 35 empresas do segmento fitness e receber em torno de 3 mil visitantes, com novidades imperdíveis em tecnologia de ponta, equipamentos e aparelhos de última geração, lançamentos e novas tendências de mercado, além de palestras e conferências especiais como o Congresso de Gestão voltado aos proprietários de academias e clubes.

Entre as novidades que estarão à disposição dos visitantes do encontro, a Rio Sport Show trará equipamentos fitness e cardiovasculares; soluções tecnológicas e softwares exclusivos; moda fitness; acessórios e artigos esportivos; pisos e calçados para a prática do esporte; uniformes para o setor; climatizadores; revestimentos; além das últimas boas novas em Avaliação Física, Fisioterapia, Pilates, Reabilitação e Eletroestimulação; consultorias e benefícios corporativos; controles de acesso; arquitetura de academias; franquias com novas propostas; rádios para academias; manutenção para equipamentos, aplicativos variados; editoras e o melhor em conforto e bem-estar ambientais; entre outros.



Público-Alvo

De acordo com a organização do evento, a Rio Sport Show é direcionada para diversos perfis profissionais de visitantes, entre eles, proprietários, gestores, coordenadores técnicos de academias, estúdios e box; profissionais de educação física, fisioterapeutas, médicos do esporte, atletas, esportistas e personal trainers; diretores e gestores de clubes; alunos de Educação Física, Fisioterapia e Medicina do Esporte; Associações, Federações e Confederações; Assessorias esportivas; lojistas de acessório e moda fitness; professores, coordenadores, reitores e diretores de escolas, faculdades e universidades; representantes de ONGs, OSCIPs, Associações, Fundações e Instituições sem fins lucrativos; etc.

Entre as empresas que participarão da Rio Sport Show já estão confirmadas marcas como a EVO, MATRIX, KIKOS, TOTAL HEALTH, MOVEMENT, entre outras.

“A Rio Sport Show é uma oportunidade única do segmento fitness na cidade do Rio de Janeiro. Oito anos de ausência e já estávamos saudosos em realizar esse encontro na cidade mais linda do Brasil. E o Rio combina com tudo isso, fitness, bem estar, saúde, gente bonita! Estamos ansiosos para que o evento chegue e continue fazendo o sucesso dos anos que estivemos lá”, comentou a organizadora da Rio Sport Show, Ana Paula Leal Graziano.



Sobre a Savaget Group. Idealizada por Ana Paula Leal Graziano, promotora de eventos há mais de trinta anos, a empresa é responsável por organizar vários dos mais importantes encontros esportivos, de fitness, de nutrição e de bem-estar do país. O Arnold Sports Festival South America e o Mr. Olympia Brasil Expo são dois desses carros-chefes, figurando entre os maiores eventos do setor da América Latina, agitando, em feiras e competições, uma legião de apaixonados por saúde.



Serviço:

Rio Sport Show

De 10 a 12 de julho – das 12h às 20hs

Expo Mag – Cidade Nova, Rio de Janeiro