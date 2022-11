Rio de Janeiro inaugura espaço EcoVilla Ri Happy com a presença de personalidades na plateia

Evento teve presenças de artistas como Nanda Costa, Lan Lan, Marcos Veras, Andréia Sadi, André Rizek, Juliana Alves, Malvino Salvador, Kyra Gracie e Daniel Del Sarto

A EcoVilla Ri Happy, primeiro hub infantojuvenil da América Latina, acaba de ser inaugurado no coração da Zona Sul carioca, no Jardim Botânico. A estreia aconteceu no último sábado (5), com muita brincadeira, sala cheia e presença de diversas personalidades.

Os sócios Aniela Jordan e Luiz Calainho

Com a proposta de ser um ambiente voltado não apenas para as crianças, mas para as famílias, a programação de novembro apresenta cinco atrações que abraçam todos os gostos, com espetáculos aos sábados e domingos, em horários fixos, às 11h e às 16h.

O projeto é uma realização da Aventurinha, liderada por Aniela Jordan e Luiz Calainho, e já chega ao mercado contando com o naming rights da maior rede de lojas de brinquedos do país.

Na abertura, a EcoVilla Ri Rappy recebeu nomes como Nanda Costa, Marcos Veras, Andréia Sadi, André Rizek, Juliana Alves, Malvino Salvador, Kyra Gracie e DanIel Del Sarto. Segundo Luiz Calainho, a abertura da EcoVilla Ri Happy marca a realização de um sonho.

A proposta do espaço é ser um ambiente voltado não apenas para as crianças, mas para as famílias

“Temos muito a aprender com as crianças, que são imensas sonhadoras. A inauguração da EcoVilla Ri Happy é a realização de um sonho, não só meu, mas de Aniela Jordan, minha sócia, e toda a equipe da Aventurinha. Sonhamos juntos com a Ri Happy para criar no Brasil um lugar lúdico, mágico, de arte, cultura e música com alta excelência”, afirma o executivo.

A agenda cultural do espaço contará com atividades toda semana, incluindo cursos regulares e especiais de férias. Haverá ainda salas de cursos, ateliês criativos e oficinas de artes. Também serão realizadas inúmeras ações ao ar livre explorando o contato com o meio ambiente, especialmente no espaço interno do Jardim Botânico — arboreto — e criando importante conexão com a natureza e as belezas do Parque.

A EcoVilla Ri Happy é uma iniciativa da Aventurinha, marca dedicada ao público infantojuvenil da empresa Aventura, comandada por Aniela Jordan e Luiz Calainho, referência absoluta de produção teatral no país e que também lançou os já tradicionais Teatro Riachuelo e Teatro Prudential. Os ingressos para os espetáculos e atrações de estreia poderão ser garantidos no site Eventim.