Revo participa do Catarina Aviation Show e oferece voos de helicóptero da Faria Lima ao evento

Segundo a Associação Brasileira de Aviação Geral, o Brasil detém a segunda maior frota de aeronaves do mundo e a primeira colocação quando se fala em helicópteros.

Com o país consolidado como protagonista no setor de transporte aéreo, a Revo, mobilidade aérea de alto padrão, anunciou participação na 4ª edição do Catarina Aviation Show.

Patrícia Revo, CMO da Revo. (Foto: Divulgação)

O evento, que acontecerá entre 5 e 7 de junho, nos hangares do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, reúne experiências exclusivas para empresas e profissionais da aviação executiva.

Durante o evento, a Revo oferece uma rota com voos de ida e volta para o Catarina Aviation Show, com partida na região da Faria Lima e deslocamento aéreo realizado em apenas 20 minutos.

Assim como na operação regular da empresa, é possível adquirir assentos únicos, múltiplos ou reservas full cabin – fretamento completo do helicóptero.

A marca também terá um estande exclusivo para receber parceiros e convidados, projetado pelo arquiteto Sig Bergamin e Murilo Lomas, também arquiteto e designer de interiores.

Foto: Pexels

Na manhã do dia 6, participam do estande os empresários Fabi Saad, Álvaro Garnero e Carol Bassi.

Outro destaque no estande será um teaser de obras que irão compor uma publicação artística, o primeiro do gênero desenvolvido pela Revo.

“Participar de mais uma edição do Catarina Aviation Show reafirma nosso compromisso com o alto nível de serviço, inovação e com o futuro da mobilidade aérea em São Paulo” afirma Patricia Dib, CMO da Revo.

Serviço

Revo no Catarina Aviation Show

5 a 7 de junho de 2025

São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, Rodovia Castello Branco, Km 62, São Roque, São Paulo

Estande localizado no Hangar 1