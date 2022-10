Revista Ei 2022, lançada na região Sul do Brasil, traz todas as informações para quem pretende estudar ou trabalhar fora do país

Lançada pela Belta, revista traz simulação de negociação com a ONU e aponta que Canadá como tema para quem busca fazer intercâmbio

A Universidade Federal de Santa Catarina foi o local sede do lançamento da Revista Ei 2022, ocorrida neste mês de outubro. O material é uma produção da Belta – Associação de Agências de Intercâmbio do Brasil – e, desde 1994, direciona cuidadosamente as pessoas que planejam trabalhar ou estudar em outro país e que, anualmente, aguardam por seu lançamento, pois além de possuir notícias, dicas e muitas histórias de intercâmbio de pessoas que já passaram pela experiência, tem também peculiaridades e culturas de vários outros países.

Neste ano, a revista trouxe o Canadá como destaque, país preferido por intercambistas brasileiros. Além disso, a edição contou com a participação de estudantes de relações públicas que puderam participar de uma simulação de negociação com a ONU.

“É uma honra fazer parte da Belta e lançar essa revista tão didática e imprescindível para quem deseja participar dos programas de intercâmbio no exterior, especialmente depois desse momento tão delicado para o mercado que foi a pandemia. Nós, da Belta, entendemos que estamos no caminho certo e trabalhamos todos os dias para que mais pessoas consigam realizar seus sonhos no Intercâmbio, com segurança Belta de sempre”, disse Alexandre Argenta, presidente da Belta – Associação de Agências de Intercâmbio do Brasil.

Para que o tão sonhado intercâmbio não acabe em frustração, a Belta qualifica as agências com idoneidade e comprometimento, checando sua “saúde financeira” periodicamente. Dados recentes mostram que 47% dos jovens, de 15 a 29 anos, pensam em ter uma experiência no exterior para conquistar independência e ter melhores condições de vida ao retornar ao Brasil, de acordo com o Atlas das Juventudes e de novos estudos da FGV Social, de 2021.

Em 2022, a Revista Ei trouxe o Canadá, país queridinho dos intercambistas brasileiros, com o guia completo de intercâmbio e todos os detalhes que o faz liderar o ranking dos melhores países para intercâmbio, sobretudo pelos critérios governança, pessoas e investimentos. Os sistemas de educação, por exemplo, são abrangentes e reconhecidos internacionalmente por sua alta qualidade, corroborando com seus elevados indicadores sociais e econômicos.

