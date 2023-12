Réveillon em grande estilo: virada na Band promete agitar o fim de ano

A contagem regressiva para a virada de ano ganha uma dose extra de animação com a tão aguardada “Virada na Band”. No próximo domingo, a partir das 22h, a emissora prepara um espetáculo especial diretamente de Salvador, Bahia, e do Polo Pina, no Recife.

Na Arena Daniela Mercury, em Salvador, os apresentadores Betinho, Juliana Guimarães e Pâmela Lucciola comandarão a festa, enquanto os repórteres Artur Tigre e Moab Augusto estarão no coração do Réveillon na orla do Polo Pina, trazendo todos os detalhes desse evento grandioso.

O grande destaque da noite fica por conta do line-up recheado de estrelas da música brasileira. Artistas renomados, como Alceu Valença, Anitta, Claudia Leitte, João Gomes, Ana Castela, Mari Fernandez, Pabllo Vittar, Psirico, Simone, Timbalada, Xanddy Harmonia, Zé Vaqueiro, Xandy Avião, Nattan, entre outros, prometem agitar a noite e brindar a chegada de 2024 com muita animação.

Para quem não puder acompanhar pela televisão, a Virada na Band será transmitida simultaneamente no site Band.com.br e no aplicativo Bandplay, garantindo que o Brasil inteiro possa celebrar juntos a chegada do novo ano. Prepare-se para uma noite inesquecível de música, entretenimento e alegria com a Virada na Band!