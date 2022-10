Retorno presencial da entrega do 64º Prêmio Jabuti será no Theatro Municipal 

A cerimônia acontece em São Paulo no dia 24 de novembro, às 20h, para convidados

O lugar escolhido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) para o retorno presencial da entrega do 64º Prêmio Jabuti, é o Theatro Municipal de São Paulo.

Local também foi palco da Semana de Arte de 1922, homenageada no conceito visual desta edição do evento em celebração aos 100 anos.

No dia 24 de novembro, às 20h, os convidados poderão conhecer os vencedores das categorias do Prêmio, distribuídos em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.



A filósofa, escritora e ativista, Sueli Carneiro, será homenageada como Personalidade Literária do Prêmio Jabuti 2022

Neste ano, o Prêmio Jabuti teve recorde de inscritos: 4.290 livros, o que representou aumento de 25% em relação à edição de 2021. O evento também será transmitido pelo canal oficial do Youtube da CBL. https://www.youtube.com/channel/UCykNw-L8V6D8IgokTvd9whw

Realizado desde 1958, o Prêmio Jabuti consolidou-se como a mais importante premiação nacional do livro e referência no mercado editorial brasileiro.

(foto: André Seiti/Itaú Cultural)

Patrimônio cultural do país, o Prêmio é responsável por reconhecer e divulgar a potência da produção nacional, com a valorização de cada um dos elos que formam a cadeia do livro, dialogando com os diversos públicos leitores e, junto com eles, assimilando as mudanças da sociedade.