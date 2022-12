Retomada do turismo impulsiona a procura por seguro de viagens

Em 2022, a demanda por seguro de viagem mais que triplicou entre janeiro e junho

A adesão por seguro de viagem mais que triplicou entre janeiro e junho de 2022, se comparada com o mesmo período de 2021. Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras Gerais (CNSeg) apontou alta superior a 230%. O cenário positivo é impulsionado pela reabertura de fronteiras após medidas de restrições contra a Covid-19.

De acordo com dados da Confederação, no primeiro semestre de 2022, o setor brasileiro de seguros arrecadou cerca de R$362 milhões. Desse valor, R$149 milhões foram utilizados para procedimentos médicos e recuperação de bagagens extraviadas de viajantes. Ainda com o cenário da pandemia de Covid-19 recente em todo o mundo, o seguro viagem passou a ser uma maneira de resguardar quem viaja em situações de doenças e até crise sanitária.

O setor turístico segue em ritmo de crescimento, segundo um ranking lançado pela Decolar, os destinos nacionais mais procurados para hospedagens nas férias de janeiro de 2023 são: Rio de Janeiro (RJ), seguido por Maceió (AL) e Natal (RN). Por outro lado, os destinos internacionais são liderados por Buenos Aires (AR), Lisboa (PT) e Orlando (US). O estudo se baseia na procura por hospedagens no site da empresa e aplicativo.

Conforme o diretor da Total Assist, Humberto Cançado, o seguro viagem é buscado, principalmente, porque quem opta pelo destino internacional, mas há também quem contrate para rotas nacionais. “Independentemente do destino do viajante, contratar o seguro viagem com antecedência torna a tarefa mais simples do que durante a viagem”, assegura.