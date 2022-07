“Ressurreição” é o primeiro single do campeão do Duelo Nacional de MCs 2020

Faixa chega nesta sexta-feira (15), e apresenta o talento de Alves, MC do Distrito Federal

A faixa single de Alves chega pela Som Livre às plataformas digitais e revela o talento do MC, que foi o campeão do Duelo Nacional de Mcs 2020. Este é o primeiro trabalho do artista que foi revelado no duelo.

MC Alves lança primeiro single

As batalhas de MCs reúnem os mais diversos talentos musicais e acabam se tornando um grande palco para o surgimento de novos artistas. Nomes como Orochi, Xamã, Froid e Costa Gold estouraram na cena de música urbana a partir dos embates entre MCs, e com Alves não poderia ser diferente.

Reconhecido por sua fé inabalável, em todas as suas participações no Duelo Nacional de MCs – Alves chegou em duas finais antes da aguardada conquista. O artista sempre deixou claro nas rimas sua estreita relação com Jesus, temática essa abordada na faixa, onde o artista versa sobre a fé para vencer, tanto nas batalhas como na vida, inclusive fazendo uma alusão à ressurreição de Jesus Cristo.

“Ressurreição” antecede o lançamento do álbum completo de Alves, previsto para Outubro

No videoclipe é possível ver takes de Alves rimando em sua cidade natal, Brasília, mesclados com cenas do MC batalhando contra diversos oponentes no Duelo Nacional de MCs. Além de ser o primeiro lançamento da carreira artística de Alves, o single “Ressurreição” antecede o lançamento de seu álbum completo, previsto para chegar ao público no mês de outubro, também pela Som Livre.

Confira “Ressurreição” – ouça aqui.

A música também conta com um videoclipe inédito gravado em Brasília – assista aqui.