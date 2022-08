Residencial Francisco Camargo é homenagem de Zezé Di Camargo a pai

Empreendimento localizado na Praia Grande no litoral paulista é uma parceria entre o cantor e a RA Pacheco

Além de cantor, Zezé Di Camargo também possui investidas no ramo imobiliário. Suas parcerias no ramo da construção civil crescem a cada dia e já ultrapassaram a marca de 20 empreendimentos que contam com a sua participação, entre pré-lançamentos, obras em execução e recém entregues, tanto no Brasil, quanto no exterior.

Residencial Francisco Camargo

Um novo empreendimento, porém, tem significado especial para Zezé. Uma parceria rendeu merecida homenagem ao seu pai, Francisco Camargo, que sempre foi um grande incentivador dos filhos.

A cidade que vai abrigar o Residencial Francisco Camargo é uma das mais badaladas do litoral de São Paulo, Praia Grande. O município é o terceiro mais populoso da costa paulista, e ostenta o título de quarto destino mais visitado do Brasil, atrás de Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis.

Para Zezé Di Camargo a homenagem ao pai se traduz em uma frase: “é o amor por construir”. A parceria com a RA Gomes Pacheco ultrapassa uma dezena de empreendimentos, mas este, se tornou ainda mais especial.

O empreendimento, localizado no Canto do Forte promete ser um diferencial na arquitetura da cidade, com uma fachada moderna e equipado com ampla área de lazer. São 96 apartamentos distribuídos em uma imponente torre, com duas ou três suítes, 4 pavimentos de garagem e duas a três vagas por morador.

Zezé Di Camargo e Thiago Pacheco, proprietário da construtora RA Gomes Pacheco

Equipado com piscina adulto e infantil, espaço gourmet, academia, salão de jogos, cinema, Spa, brinquedoteca e muito mais, o Residencial Francisco Camargo é um presente da RA Gomes Pacheco para o litoral paulista, e mais do que servir como moradia, carrega junto com a homenagem ao pai de Zezé Di Camargo, aquela responsabilidade que um pai tem com seu filho, de oferecer abrigo e conforto, um lugar para onde sempre se pode voltar.

“Empreender na construção civil é uma motivação a mais na minha vida, pois gosto de desafios e de resultados. Ver uma obra nascer, ver cada trabalhador dar o seu melhor para que aquilo aconteça e depois ver que cada imóvel se tornou-se um lar para uma família faz cada empreendimento valer a pena. Homenagear o meu pai me traz muita alegria e ver que cada apartamento entregue vai reunir pessoas e trazer alegrias, isso é o amor, e é isso que me motiva a continuar”, disse Zezé.

A cerimônia de lançamento do Residencial Francisco Camargo acontece dia 28/08, para convidados na Praia Grande, São Paulo.