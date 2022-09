Repórteres Sem Fronteiras divulga ranking dos jornalistas mais atacados na internet durante período eleitoral

Entre os comunicadores, estão Vera Magalhães, recentemente agredida por um deputado estadual aliado à Bolsonaro, Miriam Leitão, William Bonner, Andréia Sadi e Eliane Cantanhêde

A organização internacional Repórteres Sem Fronteiras (RSF) tem realizado um monitoramento sistemático das redes sociais, em particular do Twitter, desde 16 de agosto até 30 de outubro, para analisar e decifrar o alcance e os padrões por trás das hostilidades sofridas pelos jornalistas no ambiente virtual, o que resulta em divulgações semanais no site da instituição, com base nos levantamentos realizados.

Organização Repórteres Sem Fronteiras releva dados de monitoramento que analisa ataques contra jornalistas na internet durante o período eleitoral

“Até o final do segundo turno, 120 jornalistas e comentaristas, além de perfis de autoridades públicas e candidatos às eleições, serão acompanhadas diariamente em parceria com o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), centro de pesquisa de referência especializado em análise de redes sociais e tendências digitais”, explica o site oficial.

E continua: “Nos últimos anos, os insultos, as ameaças, as campanhas de descredibilização e outras manifestações de violências contra jornalistas e meios de comunicação se intensificaram, e aparecem cada vez mais normalizados nas falas de políticos, autoridades públicas e de seus seguidores. As redes sociais são usadas como caixas de ressonância para esses ataques, e se tornaram um verdadeiro campo minado para os jornalistas. Essa tendência traz consequências deletérias para o exercício da comunicação e vida pessoal das e dos jornalistas, mas também para a saúde do debate público e do direito à liberdade de imprensa no país”.

Entre as jornalistas que aparecem no ranking, Vera Magalhães lidera o topo, com mais de 26 mil postagens

Ranking dos jornalistas mais atacados

Os dados referentes ao primeiro mês de análise mostram que há pelo menos 2,8 milhões de postagens com conteúdo ofensivo e agressivo direcionadas a jornalistas, com 264 hashtags diferentes usadas nos ataques.

Entre os cinco jornalistas que mais receberam postagens com conteúdos ofensivos durante o período monitorado, estão Vera Magalhães (26.706), Miriam Leitão (3.832), William Bonner (1.650), Andréia Sadi (1.550) e Eliane Cantanhêde (1.468).

William Bonner aparece como único jornalista homem entre os cinco mais atingidos por ataques na internet

“Se considerados os 10 jornalistas mais visados no período e as mensagens a eles direcionadas, 88% dos conteúdos agressivos postados nas redes no período monitorado foram direcionados a mulheres jornalistas (repórteres, comentaristas e apresentadoras). Em geral, essas agressões articulam termos misóginos, ofensas de cunho íntimo e desinformação”, relata a RSF.

Ataques à Vera Magalhães

Segundo o monitoramento, Vera Magalhães ocupa semanalmente a lista das jornalistas que recebem o maior número de posts ofensivos. Depois de ser atacada pelo presidente Jair Bolsonaro no debate na TV Bandeirantes em 28 de agosto, a hashtag #VeraVergonhadoJornalismo foi compartilhada 10.273 vezes em poucas horas.

“Se considerados os 10 jornalistas mais visados no período e as mensagens a eles direcionadas, 88% dos conteúdos agressivos postados nas redes no período monitorado foram direcionados a mulheres jornalistas”, revela a RSF

Recentemente, a comunicadora foi novamente alvo de agressão por parte de políticos, dessa vez do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos), aliado do presidente Jair Bolsonaro, que na última terça-feira (13), após debate promovido pela UOL, TV Cultura e Folha de S. Paulo com candidatos ao governo do estado de São Paulo, a hostilizou e agrediu verbalmente, afirmando que Magalhães “é uma vergonha para o jornalismo”, reproduzindo a fala de Jair Bolsonaro (PL) no debate entre presidenciáveis, em agosto.

As mulheres estão no topo dos profissionais da comunicação mais atingidos por postagens agressivas, segundo pesquisa

Sobre a Repórteres Sem Fronteiras

Fundada em 1985 em Montpellier por quatro jornalistas, a RSF é uma organização internacional sem fins lucrativos, não sendo um sindicato profissional nem um representante de empresas de imprensa. Na vanguarda da defesa e promoção da liberdade de informação, é reconhecida como de utilidade pública na França desde 1995 e possui status consultivo junto às Nações Unidas, UNESCO, Conselho da Europa e Organização Internacional da Francofonia (OIF).

Os dados referentes ao primeiro mês de análise mostram que há pelo menos 2,8 milhões de postagens com conteúdo ofensivo e agressivo direcionadas a jornalistas

“A Repórteres Sem Fronteiras defende o direito de todo ser humano de ter acesso a informações livres e confiáveis. Esse direito é essencial para conhecer, compreender, opinar e agir com plena consciência, individual e coletivamente”, explica a organização.

Para acompanhar os resultados semanais do monitoramento, clique aqui. https://rsf.org/pt-br